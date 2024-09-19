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Posted 19 сентября, 09:36

Published 19 сентября, 09:36

Modified 19 сентября, 09:58

Updated 19 сентября, 09:58

Новый детский травмпункт откроют в Уфе

Новый детский травмпункт откроют в Уфе

19 сентября 2024, 09:36
Фото: Антон Тарасов
Сюжет
Башкирия
В Дёмском районе идет строительство нового реанимационного отделения площадью более 500 квадратных метров, сообщает в четверг, 19 сентября, глава местной управы Антон Тарасов.

На встрече с главным врачом Демской городской больницы Фанилем Шамигуловым были озвучены новости о развитии медицинской инфраструктуры в районе.

В главном здании больницы, расположенном по улице Правды, 19, активно идет строительство нового реанимационного отделения площадью более 500 квадратных метров. Это отделение будет находиться на первом этаже, что позволит скорой помощи подвозить пациентов практически к самой двери реанимации.

Так же на улице Дагестанской, 13а, в травмпункте практически готов к открытию кабинет детского рентгена. Теперь родителям не придется выезжать за пределы района для получения необходимых снимков — все будет под рукой. Также стоит отметить обновление поликлиники на улице Мусоргского, 21/1. После ремонта здесь появился светлый и просторный холл.

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