Новый детский травмпункт откроют в Уфе

Так же на улице Дагестанской, 13а, в травмпункте практически готов к открытию кабинет детского рентгена. Теперь родителям не придется выезжать за пределы района для получения необходимых снимков — все будет под рукой. Также стоит отметить обновление поликлиники на улице Мусоргского, 21/1. После ремонта здесь появился светлый и просторный холл.