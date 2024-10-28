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Октябрь
Поспать в подъезде в Уфе — ₽90 000
28 октября, 10:11
Кот разгромил уфимский подъезд
20 октября, 09:01
Хозяин уфимской квартиры «немножко спал» в момент взрыва
13 октября, 09:12
Сентябрь
Курьер спас пенсионера в Уфе
29 сентября, 09:23
«Замечательный сосед» из Уфы ходил в подъезде голым
14 сентября, 18:04
Видео. В Уфе «заминировали» лифт
11 сентября, 16:38
Пьяный уфимец застрял между перилами в подъезде
8 сентября, 14:14
Видео. Солевой боец завёлся в Уфе
6 сентября, 09:51
Июнь
Штурм салаватской высотки попал на видео
Вооруженные бутылкой пенного, нетерпеливостью и яростью бойцы выломали дверь в подъезд, сообщает паблик «Салават Сити».
22 июня, 06:56
Мужчина в Татарстане придумал необычный способ борьбы с детьми
6 июня, 05:17

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