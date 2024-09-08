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Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 20:11

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Пьяный уфимец застрял между перилами в подъезде

Пьяный уфимец застрял между перилами в подъезде

8 сентября 2024, 14:14
Фото: 1MI
В столице Башкирии 54-летний местный житель оказался в плену на лестничной клетке в воскресенье, 8 сентября, сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Инцидент случился вечером субботы, 7 сентября, в доме по Степана Злобина. Мужчина вошёл в подъезд и начал подниматься по лестнице, когда оступился и каким-то образом угодил ногами в ограждения. Выбраться самостоятельно у горожанина никак не получалось.

На зов мужчины о помощи вскоре пришли соседи. Те вызвали на место спасателей. Вытащить «пленника» оказалось не так-то просто — чтобы вызволить мужчину из заточения, спасателям потребовалось сперва перевернуть его на живот. Тем не менее, с задачей сотрудники экстренной службы справились и дали осмотреть пациента медикам. Помощь врачей пострадавшему не понадобилась. Как выяснилось, в момент случившегося уфимец был очень сильно пьян.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе из ограды школы пришлось вытаскивать застрявшего дедушку.

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