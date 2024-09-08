Пьяный уфимец застрял между перилами в подъезде

На зов мужчины о помощи вскоре пришли соседи. Те вызвали на место спасателей. Вытащить «пленника» оказалось не так-то просто — чтобы вызволить мужчину из заточения, спасателям потребовалось сперва перевернуть его на живот. Тем не менее, с задачей сотрудники экстренной службы справились и дали осмотреть пациента медикам. Помощь врачей пострадавшему не понадобилась. Как выяснилось, в момент случившегося уфимец был очень сильно пьян.