Загадочный киллер появился в Уфе

Posted 8 ноября, 12:10
Published 8 ноября, 12:10
Modified 8 ноября, 12:51
Updated 8 ноября, 12:51
Во дворе дома №11 на улице Губайдуллина в Уфе происходит странная ситуация. Местные жители утверждают, что они постоянно находят мертвых голубей у подъезда.
— Дворник убирал мертвых голубей вчера, и в начале недели убирал, — рассказывает местный житель.
Согласно свидетельствам жильцов, стрельба ведется из окна одного из жилых домов. Инциденты с расстрелами голубей не единственные: осенью в этом же районе кто-то также целился из пневматики в припаркованные автомобили.
В пресс-службе МВД по Башкирии телеканалу «UTV» сообщили, что в полицию не поступало официальных заявлений по этому поводу, «вся информация проверяется». Однако в комментариях в соцсетях пользователи утверждают обратное.
— Информация недостоверна! Заявления были, — пишет уфимка Любовь.
Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке молодой человек устроил стрельбу из пистолета во дворе дома.