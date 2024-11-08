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Posted 8 ноября, 12:10

Published 8 ноября, 12:10

Modified 8 ноября, 12:51

Updated 8 ноября, 12:51

Загадочный киллер появился в Уфе

Загадочный киллер появился в Уфе

8 ноября 2024, 12:10
Фото: 1MI.
Уфимцы обеспокоены появлением таинственного стрелка, который стреляет из окна жилого дома, сообщают в пятницу, 8 ноября, инсайдерские телеграмм-каналы.

Во дворе дома №11 на улице Губайдуллина в Уфе происходит странная ситуация. Местные жители утверждают, что они постоянно находят мертвых голубей у подъезда.

— Дворник убирал мертвых голубей вчера, и в начале недели убирал, — рассказывает местный житель.

Согласно свидетельствам жильцов, стрельба ведется из окна одного из жилых домов. Инциденты с расстрелами голубей не единственные: осенью в этом же районе кто-то также целился из пневматики в припаркованные автомобили.

Ufa/RB

В пресс-службе МВД по Башкирии телеканалу «UTV» сообщили, что в полицию не поступало официальных заявлений по этому поводу, «вся информация проверяется». Однако в комментариях в соцсетях пользователи утверждают обратное.

— Информация недостоверна! Заявления были, — пишет уфимка Любовь.

Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке молодой человек устроил стрельбу из пистолета во дворе дома.

В Стерлитамаке прогремели выстрелы
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