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Posted 9 ноября, 13:05

Published 9 ноября, 13:05

Modified 9 ноября, 13:07

Updated 9 ноября, 13:07

В Уфе установили бракованный лифт за ₽9,5 млн

В Уфе старики и многодетная мать живут без лифта

9 ноября 2024, 13:05
Фото: 1MI.

В Уфе установили бракованный лифт за ₽9,5 млн

В Сипайлово целый подъезд девятиэтажки вынужден обходиться без подъёмника — об этом жильцы дома рассказали «Народному фронту».

Как пишут на своих ресурсах активисты, новый лифт здание по улице Юрия Гагарина, 12 получило летом 2024 года, однако сразу выяснилось — лебёдка оказалась бракованной. Из-за неисправности этого элемента лифт так и не запустили, однако «кабинетный футбол» между управляющей компанией, подрядчиком и компанией-производителем мешает решить вопрос.

— Подрядчик на производителя перекидывает, производитель на подрядчика, а страдаем мы, — рассказывает жительница дома Гульнара Биглова.

В подъезде — 36 квартир. Тяжелее всего от отсутствия лифта приходится пожилым и матери троих детей. Ежедневно им приходится пешком подниматься на самые верхние этажи дома.

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