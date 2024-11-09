В Уфе старики и многодетная мать живут без лифта

Posted 9 ноября, 13:05
Published 9 ноября, 13:05
Modified 9 ноября, 13:07
Updated 9 ноября, 13:07
Как пишут на своих ресурсах активисты, новый лифт здание по улице Юрия Гагарина, 12 получило летом 2024 года, однако сразу выяснилось — лебёдка оказалась бракованной. Из-за неисправности этого элемента лифт так и не запустили, однако «кабинетный футбол» между управляющей компанией, подрядчиком и компанией-производителем мешает решить вопрос.
— Подрядчик на производителя перекидывает, производитель на подрядчика, а страдаем мы, — рассказывает жительница дома Гульнара Биглова.
В подъезде — 36 квартир. Тяжелее всего от отсутствия лифта приходится пожилым и матери троих детей. Ежедневно им приходится пешком подниматься на самые верхние этажи дома.