mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 16:38

Published 11 сентября, 16:38

Modified 11 сентября, 16:40

Updated 11 сентября, 16:40

В Уфе «заминировали» лифт

В Уфе «заминировали» лифт

11 сентября 2024, 16:38
Фото: Изображение Midjourney
Бесстыжую «сапёршу» ищут по всему городу, сообщают местные Telegram-каналы.

В Уфе женщина испражнилась прямо в лифте. Инцидент случился в многоэтажке по улице Правды в Дёмском районе города. Кадры с камеры внутри кабины уже разлетелись по соцсетям.

На кадрах горожанка отходит в слепую зону камеры, оставляя своё «творчество», после чего спокойно покидает лифт. На выходе её встречает женщины, судя по всему, живущая в доме и приходит в ужас от картины в подъезде. Информацию передали полицейским.

Уфимец перепутал лифт с боксёрской грушей
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о другом происшествии в лифте. В августе двое молодых людей устроили в кабине настоящий погром, испортив приборную панель лифта.

Читайте также:
Уфимский политик открестился от позора в самолётеМедведь и обычный деревенский парень схлестнулись в чистом полеДети помочились на мемориал афганцам в Нефтекамске
#Общество#Уфа#Башкортостан#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Лифт#Подъезд#Позор
Подпишитесь
Популярное