В Уфе «заминировали» лифт

Posted 11 сентября, 16:38
Published 11 сентября, 16:38
Modified 11 сентября, 16:40
Updated 11 сентября, 16:40
В Уфе женщина испражнилась прямо в лифте. Инцидент случился в многоэтажке по улице Правды в Дёмском районе города. Кадры с камеры внутри кабины уже разлетелись по соцсетям.
На кадрах горожанка отходит в слепую зону камеры, оставляя своё «творчество», после чего спокойно покидает лифт. На выходе её встречает женщины, судя по всему, живущая в доме и приходит в ужас от картины в подъезде. Информацию передали полицейским.
Ранее Mkset сообщал о другом происшествии в лифте. В августе двое молодых людей устроили в кабине настоящий погром, испортив приборную панель лифта.