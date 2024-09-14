«Замечательный сосед» из Уфы ходил в подъезде голым

Posted 14 сентября, 18:04
Published 14 сентября, 18:04
Modified 14 сентября, 18:06
Updated 14 сентября, 18:06
Со слов авторов публикации, поступок мужчины сразу стали обсуждать в домовом чате. Впрочем, осуждение со стороны жильцов вызвал не только внешний вид героя видео, но и тот факт, что недобросовестный сосед не убрал мешок с отходами в саму трубу мусоропровода, а лишь оставил её рядом.
Чуть позже мужчина — уже в более приличном виде — всё же вернулся на «место преступления» и убрал всё, как следует.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе неизвестная женщина зашла в чужой подъезд и наглым образом «заминировала» кабину подъёмника. Правонарушительницу начали искать полицейские.