«Замечательный сосед» из Уфы ходил в подъезде голым

Со слов авторов публикации, поступок мужчины сразу стали обсуждать в домовом чате. Впрочем, осуждение со стороны жильцов вызвал не только внешний вид героя видео, но и тот факт, что недобросовестный сосед не убрал мешок с отходами в саму трубу мусоропровода, а лишь оставил её рядом.