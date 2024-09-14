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Posted 14 сентября, 18:04

Published 14 сентября, 18:04

Modified 14 сентября, 18:06

Updated 14 сентября, 18:06

«Замечательный сосед» из Уфы ходил в подъезде голым

«Замечательный сосед» из Уфы ходил в подъезде голым

14 сентября 2024, 18:04
Фото: соцсети
Жителям башкирской столицы не даёт покоя местный житель, решивший пройтись до мусоропровода в костюме Адама — цензурную версию записи с камеры видеонаблюдения распространяют по соцсетям.

Со слов авторов публикации, поступок мужчины сразу стали обсуждать в домовом чате. Впрочем, осуждение со стороны жильцов вызвал не только внешний вид героя видео, но и тот факт, что недобросовестный сосед не убрал мешок с отходами в саму трубу мусоропровода, а лишь оставил её рядом.

Чуть позже мужчина — уже в более приличном виде — всё же вернулся на «место преступления» и убрал всё, как следует.

Видео: соцсети.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе неизвестная женщина зашла в чужой подъезд и наглым образом «заминировала» кабину подъёмника. Правонарушительницу начали искать полицейские.

В Уфе «заминировали» лифт
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