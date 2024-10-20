Кот разгромил уфимский подъезд

Как видно на кадрах, хвостатого хулигана что-то заинтересовало на подоконнике — исследуя подъезд, кот случайно роняет оконную раму, ни то плохо державшуюся на петлях, ни то прислонённую к стене без какой-либо страховки. Так или иначе, упав на пол, стекло разбивается вдребезги. Само животное решило побыстрее ретироваться с места преступления.