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Posted 20 октября, 09:01

Published 20 октября, 09:01

Modified 20 октября, 09:03

Updated 20 октября, 09:03

Кот разгромил уфимский подъезд

Кот разгромил уфимский подъезд

20 октября 2024, 09:01
Фото: «Видеодозор»/Telegram
Дерзкий акт вандализма совершил пушистый наглец в одной из многоэтажек башкирской столицы, кадры публикует «Видеодозор».

Как видно на кадрах, хвостатого хулигана что-то заинтересовало на подоконнике — исследуя подъезд, кот случайно роняет оконную раму, ни то плохо державшуюся на петлях, ни то прислонённую к стене без какой-либо страховки. Так или иначе, упав на пол, стекло разбивается вдребезги. Само животное решило побыстрее ретироваться с места преступления.

Видео: «Видеодозор»/Telegram.
«Еле ушли»: собаки напали на семью в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе супружеская пара подверглась агрессии со стороны своры злых собак — животные облаяли семью в районе Уфимского Речного порта.

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