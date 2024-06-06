Мужчина в Татарстане придумал необычный способ борьбы с детьми

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Необычное видео обсуждают пользователи сети. На записи с камер наружного наблюдения попал момент, на котором мужчина, выйдя из подъезда, поливает стоящую перед ним скамейку некой жидкостью.
Как утверждает автор поста, жителю многоквартирного дома в Набережных Челнах якобы надоели крики детей, собравшихся под окнами высотки, из-за чего он вооружился маслом, которым и облил скамейку, которую до этого облюбовали дети.
Примечательно, что дети действительно покинули территорию перед подъездом после появления мужчины с маслом. Пользователи сети же рассуждают о том, насколько были правомерны его действия.