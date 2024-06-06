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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Мужчина в Татарстане придумал необычный способ борьбы с детьми

Мужчина в Татарстане придумал необычный способ борьбы с детьми

6 июня 2024, 05:17
Фото: Изображение Midjourney
Житель многоквартирного дома устал от громких детских криков во дворе и начал действовать.
Сюжет
Дети

Необычное видео обсуждают пользователи сети. На записи с камер наружного наблюдения попал момент, на котором мужчина, выйдя из подъезда, поливает стоящую перед ним скамейку некой жидкостью.

Видео: «Уфа"/ VK.com

Как утверждает автор поста, жителю многоквартирного дома в Набережных Челнах якобы надоели крики детей, собравшихся под окнами высотки, из-за чего он вооружился маслом, которым и облил скамейку, которую до этого облюбовали дети.

Примечательно, что дети действительно покинули территорию перед подъездом после появления мужчины с маслом. Пользователи сети же рассуждают о том, насколько были правомерны его действия.

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#Общество#Происшествия#Видео#Дети#Новости Башкирии#Татарстан#Многоквартирный дом#Набережные Челны#Жидкость#Громкие крики#Камеры наблюдения#Скамейка#МКД#Подъезд
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