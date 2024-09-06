Солевой боец завёлся в Уфе

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Полураздетый мужчина, явно находящийся не в себе, устроил дебош в подъезде многоэтажки в Уфе. Он разбил головой окно и принялся атаковать вызывную панель в лифте, словно это был его личный враг.
Соседи пытались успокоить «солевого бойца», но вместо благодарности получили жестокий отпор — одна из женщин оказалась вытолкнута из кабины лифта. В панике жильцы обратились за помощью к полиции.
Пользователи соцсетей активно обсуждают случившиеся.
— Мне страшно подумать о том, что мои дети могут столкнуться с таким человеком во дворе или в подъезде.
— У него явно крышу снесло. Надо же быть таким неадекватом.
— Как можно быть таким жестоким? Тут человечности-то уже нет, — комментируют пользователи соцсетей.