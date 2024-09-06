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Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Солевой боец завёлся в Уфе

Солевой боец завёлся в Уфе

6 сентября 2024, 09:51
Фото: Соцсети
Агрессивный полуголый Аполлон держит в страхе жильцов высотки и крушит дом, сообщают в пятницу, 6 сентября, в соцсетях.

Полураздетый мужчина, явно находящийся не в себе, устроил дебош в подъезде многоэтажки в Уфе. Он разбил головой окно и принялся атаковать вызывную панель в лифте, словно это был его личный враг.

Соседи пытались успокоить «солевого бойца», но вместо благодарности получили жестокий отпор — одна из женщин оказалась вытолкнута из кабины лифта. В панике жильцы обратились за помощью к полиции.

Пользователи соцсетей активно обсуждают случившиеся.

— Мне страшно подумать о том, что мои дети могут столкнуться с таким человеком во дворе или в подъезде.
— У него явно крышу снесло. Надо же быть таким неадекватом.
— Как можно быть таким жестоким? Тут человечности-то уже нет, — комментируют пользователи соцсетей.
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