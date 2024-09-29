Курьер спас пенсионера в Уфе

Трогательная сцена развернулась у подъезда одного из уфимских домов в последние выходные сентября. В эти дни в Уфе было дождливо. Неизвестный пожилой мужчина, стараясь попасть в дом, пытался не угодить в лужу. Но это уфимцу не удалось. Пожилой мужчина упал. На его удачу в этот момент из подъезда многоэтажки выходил курьер службы доставки «Магнита». Молодой человек сразу бросился на помощью пожилому человеку. Он поднял его из лужи, помог дойти до скамейки и усадил на лавочку. Курьер поднял и заботливо отряхнул головной убор незадачливого пешехода. Проверив, что с мужчиной всё в порядке, работник службы доставки поспешил по своим делам. А спасенный им мужчина с теплотой смотрел ему вслед.





