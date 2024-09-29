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Posted 29 сентября, 09:23

Published 29 сентября, 09:23

Modified 29 сентября, 09:26

Updated 29 сентября, 09:26

Курьер спас пенсионера в Уфе

Курьер спас пенсионера в Уфе

29 сентября 2024, 09:23
Фото: «Видеообзор»
Делать добро несложно — следует из ролика паблика «Видеообзор», попавшего в Сети в воскресенье, 29 сентября.

Трогательная сцена развернулась у подъезда одного из уфимских домов в последние выходные сентября. В эти дни в Уфе было дождливо. Неизвестный пожилой мужчина, стараясь попасть в дом, пытался не угодить в лужу. Но это уфимцу не удалось. Пожилой мужчина упал. На его удачу в этот момент из подъезда многоэтажки выходил курьер службы доставки «Магнита». Молодой человек сразу бросился на помощью пожилому человеку. Он поднял его из лужи, помог дойти до скамейки и усадил на лавочку. Курьер поднял и заботливо отряхнул головной убор незадачливого пешехода. Проверив, что с мужчиной всё в порядке, работник службы доставки поспешил по своим делам. А спасенный им мужчина с теплотой смотрел ему вслед.


Видео: «Видеообзор».

Пользователи соцсетей тут же отреагировали на историю: «Герои не носят плащи, герои носят рюкзаки „Магнита“.

Курьер интим-товаров и собутыльник: треш-вакансии Уфы
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