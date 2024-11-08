mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Крым

Выбрать дату
2024
Уфа попала в топ нищего отдыха
8 ноября, 13:18
Уфимка открыла домашнее казино
29 октября, 09:05
Жители Башкирии беднеют на фоне роста уровня жизни в Татарстане
14 октября, 09:07
Ялтинский форум переедет в Уфу
7 октября, 11:51
Новые штрафы придумали в Башкирии
5 сентября, 13:52
В Уфе разгорается крымский скандал
29 июня, 05:24
Безопасно ли жителям Башкирии ехать на российские курорты: Абхазия, Крым, Дагестан
27 июня, 05:57
Хабиров ворвался в топ губернаторов
25 июня, 11:05
Хабиров назвал сатанинским актом теракт в Дербенте
24 июня, 09:27
Уфа и Крым будут связаны автобусом
8 июня, 07:33
Майские праздники — путешествие в Крым из Уфы
16 апреля, 08:46
2023
Шторм в Крыму: ураганный ветер, затопления и эвакуация
27 ноября 2023, 04:36
2019
Радий Хабиров рассказал о строительстве в Евпатории санатория для Башкирии
16 марта 2019, 10:41
В Крым отправились 250 детей из Сибая
20 февраля 2019, 04:49
2018
В Уфе Элвин Грей выступит на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией
16 марта 2018, 06:20
2017
В Крыму установят памятник летчице из Башкирии
26 октября 2017, 06:07
Рустэм Хамитов: Мы хотим помочь республике Крым
13 июля 2017, 10:51
Башкирия продолжит помогать Белогорскому району Крыма
7 июля 2017, 13:14
Крым передаст Башкирии детский оздоровительный санаторий
Об этом рассказал глава республики Рустэм Хамитов.
7 июня 2017, 06:57
На что Белогорский район Крыма потратил деньги Башкирии
19 мая 2017, 13:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика