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Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

В Уфе разгорается крымский скандал

В Уфе разгорается крымский скандал

29 июня 2024, 05:24
Фото: 1MI
Более ₽117 млн требует Инвестстрой Республики Крым с башкортостанского Союза строителей, пишут местные СМИ.

Претензии крымского ГКУ к организации возникли из-за контракта, заключённого ещё в 2017 году. Салаватское предприятие «СК Южуралстрой» должны было построить в посёлке городского типа Гвардейское под Симферополем два многоквартирных дома. Обязательства по договору фирма так и не выполнила, а саму компания вскоре признали банкротом.

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Инвестиционно-строительное управление Республики Крым теперь намерено взыскать с Союза строителей Башкортостана компенсацию по договору. В деле сейчас разбирается Арбитражный суд Башкортостана.

#Уфа#Деньги#Башкортостан#Крым#Банкротство#Строительство#Арбитражный суд#Новости Башкирии#Новости Уфы#Скандал#Салават#Симферополь
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