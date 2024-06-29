В Уфе разгорается крымский скандал

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Претензии крымского ГКУ к организации возникли из-за контракта, заключённого ещё в 2017 году. Салаватское предприятие «СК Южуралстрой» должны было построить в посёлке городского типа Гвардейское под Симферополем два многоквартирных дома. Обязательства по договору фирма так и не выполнила, а саму компания вскоре признали банкротом.
Инвестиционно-строительное управление Республики Крым теперь намерено взыскать с Союза строителей Башкортостана компенсацию по договору. В деле сейчас разбирается Арбитражный суд Башкортостана.