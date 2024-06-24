Хабиров назвал сатанинским актом теракт в Дербенте

В тот же день позже террористы в Дербенте и Махачкале совершили атаки на религиозные здания. В результате трагедии погибли 15 представителей силовых ведомств и 4 гражданских лица, включая православного священника. Жертвой злоумышленников стал протоиерей Николай Котельников. Известно, что его убийство преступники планировали изначально. Это было установлено из переписки террористов в мессенджерах. Личности террористов установлены, они уже ликвидированы. Активная фаза КТО была завершена в тот же день. Известно, что среди террористов были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана. Чиновник признался, что знал об их религиозном фанатизме.