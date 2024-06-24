Хабиров назвал сатанинским актом теракт в Дербенте

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Традиционная служебная оперативка главы Башкирии Радия Хабирова в понедельник, 24 июня, началась не по повестке совещания. Вопросы регионального уровня отодвинули на второй план теракты. Участники совещания почтили минутой молчания жертв трагических событий в Дагестане и в Крыму воскресенье, 23 июня. Глава администрации Башкирии высказался о терактах, сделав акцент на преступлениях в дагестанском Дербенте.
— Были совершены нападения на православный храм и на синагогу. Это было сделано в Троицу. По сути, сатанинский акт, — резюмировал глава Башкортостана Радий Хабиров и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, днем 23 июня отдыхающих на пляже в Севастополе в Крыму обстреляли ракетами с кассетными боеприпасами. По последним данным в результате атаки националистов пострадали 152 человека, еще пятеро погибли. В их числе есть дети.
В тот же день позже террористы в Дербенте и Махачкале совершили атаки на религиозные здания. В результате трагедии погибли 15 представителей силовых ведомств и 4 гражданских лица, включая православного священника. Жертвой злоумышленников стал протоиерей Николай Котельников. Известно, что его убийство преступники планировали изначально. Это было установлено из переписки террористов в мессенджерах. Личности террористов установлены, они уже ликвидированы. Активная фаза КТО была завершена в тот же день. Известно, что среди террористов были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана. Чиновник признался, что знал об их религиозном фанатизме.
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по происшествиям в Севастополе, Дербенте и Махачкале. 24–26 июня объявлены в Дагестане днями траура, отменены все развлекательные мероприятия.