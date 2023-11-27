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Published Сегодня, 04:36

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Updated Сегодня, 04:38

На Крым обрушился шторм с ураганным ветром

Шторм в Крыму: ураганный ветер, затопления и эвакуация

27 ноября 2023, 04:36
Фото: 1MI

На Крым обрушился шторм с ураганным ветром

Об этом сообщают «Новые известия».

В воскресенье, 26 ноября, высота волн Черного моря достигала восьми метров. В связи со штормом дорога в Евпаторию оказалась частично затоплена. По данным «Крымспас», в Евпатории массово эвакуируют граждан. Всех, кто попал под эвакуацию, разместят в санаториях и пансионатах. По предварительным данным, свои дома из-за шторма в Евпатории оставили 150 человек.

По информации метеорологического ресурса Gismeteo, в Крыму бушует глубокий циклон. Порывы ветра достигают ураганных значений — 40 м/с. В регионе повалено множество деревьев, несколько населенных пунктов из-за аварий, спровоцированных сильными порывами ветра, остались без электроснабжения.

Отмечается, что подтопление прибрежной территории инфраструктуры связано с повышением уровня моря в очень глубоком циклоне (эффект вакуума) и нагонным наводнением.

#Происшествия#Крым#Штормовое предупреждение#Эвакуация#Азамат Нухов
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