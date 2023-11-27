Шторм в Крыму: ураганный ветер, затопления и эвакуация

В воскресенье, 26 ноября, высота волн Черного моря достигала восьми метров. В связи со штормом дорога в Евпаторию оказалась частично затоплена. По данным «Крымспас», в Евпатории массово эвакуируют граждан. Всех, кто попал под эвакуацию, разместят в санаториях и пансионатах. По предварительным данным, свои дома из-за шторма в Евпатории оставили 150 человек.