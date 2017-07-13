Рустэм Хамитов: Мы хотим помочь республике Крым

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня, 13 июля, на вручении государственных наград коснулся темы передачи Крымом детского кардиологического санатория «Юбилейный» Башкирии. Он отметил, таким образом, что республика «хочет помочь Крыму».
- Мы, прежде всего, хотим помочь Крыму, приняв эти социальные объекты к себе, в казну республики. Не из-за того, что для нас это первая необходимость. Конечно же, нет. Мы понимаем, что можно на рынке купить нашим гражданам путёвки, ехать туда отдыхать, оздоравливаться. Мы хотим помочь Республике Крым. Сегодня идёт огромная переналадка всего этого санаторно-курортного комплекса – новые принципы, подходы, наведение порядка. Мы первыми среди субъектов Российской Федерации откликнулись на просьбу помочь и в этой работе, - сказал глава республики.
Крым передаст Башкирии детский санаторий на 440 мест. Глава республики напомнил, что здесь в советское время отдыхали около 5 тыс. детей со всей страны.
- Была школа, все условия. Сегодня, к сожалению, многое утеряно, многое надо восстанавливать, направлять ресурсы. Надеюсь, что через полтора-два года, реставрировав и модернизировав его, мы получим современное учреждение здравоохранения и санаторно-курортного лечения. И наши ребятишки из Республики Башкортостан смогут получать все процедуры в Евпатории, прямо на берегу моря. Они будут возвращаться к нам в республику уже окрепшими, здоровыми, - заключил он.