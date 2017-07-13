Рустэм Хамитов: Мы хотим помочь республике Крым

- Мы, прежде всего, хотим помочь Крыму, приняв эти социальные объекты к себе, в казну республики. Не из-за того, что для нас это первая необходимость. Конечно же, нет. Мы понимаем, что можно на рынке купить нашим гражданам путёвки, ехать туда отдыхать, оздоравливаться. Мы хотим помочь Республике Крым. Сегодня идёт огромная переналадка всего этого санаторно-курортного комплекса – новые принципы, подходы, наведение порядка. Мы первыми среди субъектов Российской Федерации откликнулись на просьбу помочь и в этой работе, - сказал глава республики.