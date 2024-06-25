Хабиров ворвался в топ губернаторов

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Глава администрации Башкирии Радий Хабиров оказался на седьмой строчке топ-рейтинга руководителей регионов России по итогам исследования медиарейтинга персон, проведенного аналитическим сервисом «Медиалогия» в мае 2024 года. Всего за месяц Радий Хабиров прибавил четыре позиции в топ-20. Медиарейтинг главы Башкирии оказался вышел его коллег из Санкт-Петербурга Александра Беглова и Крыма Сергея Аксёнова. Вечный визави Хабирова, глава Татарстана Рустам Минниханов, в топ-20 управленцев России по версии «Медиалогии» не попал.
Авторы работы указывают, что майский успех Радия Хабирова обусловлен широким освещением атаки беспилотников Салавата 9 мая в СМИ и социальных медиа. Это происшествие, а также ряд других событий, позволили Радию Хабирову в мае 2024 года получить самый высокий медиарейтинг среди коллег по ПФО.
Напомним, медиарейтинг управленцев зависит от качественного состояния информационного поля объекта и оценивает его медиа-репутацию.