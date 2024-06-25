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Хабиров ворвался в топ губернаторов

Хабиров ворвался в топ губернаторов

25 июня 2024, 11:05
Фото: 1MI
Медирейтинг главы администрации Башкирии всего за месяц взлетел на четыре строки, сообщает данные аналитического исследования «Медиалогия».

Глава администрации Башкирии Радий Хабиров оказался на седьмой строчке топ-рейтинга руководителей регионов России по итогам исследования медиарейтинга персон, проведенного аналитическим сервисом «Медиалогия» в мае 2024 года. Всего за месяц Радий Хабиров прибавил четыре позиции в топ-20. Медиарейтинг главы Башкирии оказался вышел его коллег из Санкт-Петербурга Александра Беглова и Крыма Сергея Аксёнова. Вечный визави Хабирова, глава Татарстана Рустам Минниханов, в топ-20 управленцев России по версии «Медиалогии» не попал.

Авторы работы указывают, что майский успех Радия Хабирова обусловлен широким освещением атаки беспилотников Салавата 9 мая в СМИ и социальных медиа. Это происшествие, а также ряд других событий, позволили Радию Хабирову в мае 2024 года получить самый высокий медиарейтинг среди коллег по ПФО.

Напомним, медиарейтинг управленцев зависит от качественного состояния информационного поля объекта и оценивает его медиа-репутацию.

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#Юлия Литвиненко#Политика#Уфа#Медиалогия#Башкортостан#Россия#Крым#СМИ#Санкт-Петербург#Татарстан#Беспилотники#Атака#Хабиров#Медиарейтинг#Рустам Минниханов#Социальные медиа#Медиа-репутация
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