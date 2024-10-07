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Posted 7 октября, 11:51

Published 7 октября, 11:51

Modified 7 октября, 18:41

Updated 7 октября, 18:41

Ялтинский форум переедет в Уфу

Ялтинский форум переедет в Уфу

7 октября 2024, 11:51
Фото: 1MI
Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) сменит место проведения и пройдет в декабре в Уфе, сообщает в понедельник, 7 октября, «Риа Новости».

Как стало известно, с 2 по 5 декабря 2024 года столица Башкортостана станет площадкой для важного экономического события, которое традиционно собирает представителей бизнеса и власти. Это решение было официально опубликовано на сайте правительства Крыма, и теперь Уфа готовится к встрече делегатов из разных уголков мира.

Ялтинский международный экономический форум, который проводится с 2015 года, стал значимой платформой для обсуждения актуальных вопросов экономики, инвестиций и бизнеса. Однако последние годы принесли свои сложности: пандемия коронавируса и проблемы с логистикой заставили организаторов искать новые форматы. В результате, 5-й ЯМЭФ в 2023 году состоялся в Москве, собрав около 150 делегатов из почти 60 стран.

Теперь же Уфа принимает эстафету. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что на форум прибудет делегация из Крыма, а организацией мероприятия займется министр финансов Республики Ирина Кивико.

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