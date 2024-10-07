Ялтинский форум переедет в Уфу

Ялтинский международный экономический форум, который проводится с 2015 года, стал значимой платформой для обсуждения актуальных вопросов экономики, инвестиций и бизнеса. Однако последние годы принесли свои сложности: пандемия коронавируса и проблемы с логистикой заставили организаторов искать новые форматы. В результате, 5-й ЯМЭФ в 2023 году состоялся в Москве, собрав около 150 делегатов из почти 60 стран.