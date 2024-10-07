Ялтинский форум переедет в Уфу

Posted 7 октября, 11:51
Published 7 октября, 11:51
Modified 7 октября, 18:41
Updated 7 октября, 18:41
Как стало известно, с 2 по 5 декабря 2024 года столица Башкортостана станет площадкой для важного экономического события, которое традиционно собирает представителей бизнеса и власти. Это решение было официально опубликовано на сайте правительства Крыма, и теперь Уфа готовится к встрече делегатов из разных уголков мира.
Ялтинский международный экономический форум, который проводится с 2015 года, стал значимой платформой для обсуждения актуальных вопросов экономики, инвестиций и бизнеса. Однако последние годы принесли свои сложности: пандемия коронавируса и проблемы с логистикой заставили организаторов искать новые форматы. В результате, 5-й ЯМЭФ в 2023 году состоялся в Москве, собрав около 150 делегатов из почти 60 стран.
Теперь же Уфа принимает эстафету. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что на форум прибудет делегация из Крыма, а организацией мероприятия займется министр финансов Республики Ирина Кивико.