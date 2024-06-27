Безопасно ли жителям Башкирии ехать на российские курорты: Абхазия, Крым, Дагестан

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Как известно, отдых на море — это сказочное время, новые впечатления и открытия. К долгожданному отпуску люди готовятся за долго до начала летнего сезона: выбирают туроператора и направление своего путешествия.
Несмотря ни на что многие жители нашей страны не хотят ехать за границу и выбирают для отдыха родные берега и регионы, входящие в состав Российской Федерации. Можно ли сейчас отдавать предпочтение российским курортам, безопасно ли это? Ведь отдых должен приносить только радость, а не превратиться в трагедию.
Выбираем три популярных направления: Дагестан, Крым и Абхазию. Чем же привлекательны они для туристов? В первую очередь, природа нашей страны уникальна и многообразна: от впечатляющих своей высотой и величественностью гор до живописных пляжей.
Теракт в Дагестане и трагедия Севастополя
В результате террористических актов в Дербенте и Махачкале, произошедших 23 июня — в день Святой Троицы, одного из главных христианских праздников, погибли как минимум 19 человек. Среди них 15 сотрудников полиции и 4 мирных жителей, в их числе священник местной православной церкви. Сейчас более 20 человек находятся в больнице с травмами разной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям, ведется расследование.
Также 23 июня страшная трагедия потрясла Севастополь: ВСУ атаковали город ракетами с кассетными боеприпасами. Одна из ракет разорвалась прямо над оживленным пляжем, где в тот момент находились десятки отдыхающих. В результате удара погибли 4 человека, из них 2 ребенка, ранены — более 150 человек. Они также находятся в больницах или на стационарном лечении. Все погибшие и раненые — мирные жители и гости города, приехавшие отдохнуть на пляж в выходной день.
Комментарии очевидцев
— Интенсивность огня была очень сильной. На моих глазах привезли одного из раненых, который, судя по всему, был из второго полка ППС. Было видно, что боевики использовали достаточно тяжелое стрелковое вооружение, — рассказал свидетель трагедии в Махачкале.
— Это было очень страшно и очень долго. В любой момент внутрь могли прорваться убийцы. Мы прощались с жизнью, — рассказывает очевидица нападения на церковь в Дербенте Татьяна. Так, по словам женщины, «в ожидании смерти и в надежде на спасение, вслушиваясь в перестрелку и крики на улице», люди просидели в храме несколько часов. Сотрудники спецназа освободили людей и вывели в безопасное место. Эти ужасные события на долго останутся в памяти очевидцев.
— Запланировали с мужем поехать «дикарями» в Крым этим летом. Теперь боимся туда ехать. Родственники отговаривают. Страшно, не знаешь, откуда «прилетит», поделилась в соцсетях уфимка Анастасия.
Стоит ли ехать? Комментирует турагент
Чтобы окончательно разобраться в ситуации и понять: стоит ли ехать отдыхать этим летом в выбранные нами туристические направления: Крым, Дагестан и Абхазию, мы обратились столичные турагентства.
Стоит сказать, что в одном из них отвечать на вопросы менеджер отказался, пояснив это тем, что информацию они предоставляют гражданам, которые уже забронировали определенный тур на отдых.
А вот менеджер агентства «Анекс Тур» Виктория Тимофеева побеседовала с нами и рассказала о перспективах отдыха и примерной стоимости заветных семь дней у моря:
— Начнем с Крыма. Курорты крымского побережья сейчас являются небезопасными для гостей. Турагентство не направляет туда отдыхающих, перелеты не проводят. Людям не рекомендуют сейчас ехать в Крым из-за возможных атак беспилотников. На свой страх и риск можно отправиться туда на автомобиле или автобусом, но лучше поискать более привлекательное место, где нет угрозы жизни и здоровью.
— Дагестан, по мнению турагента, сейчас является безопасным местом отдыха. Недавний теракт, конечно, оставил трагический след, но он не повлияет на дальнейшее развитие туристической отрасли в этом регионе, по крайне мере сейчас. Тур в Дагестан (Махачкалу) без учета питания и трансфера обойдется примерно в 75 тысяч рублей на двоих (в июле и августе этого года). Турагентство обеспечит перелет, проживание, страховку. Если выбрать более бюджетное проживание — в гостевых домиках, то путевка будет стоить от 64 тысяч рублей на двоих.
— Абхазия также прекрасно подходит для отдыха у моря. Стоимость путевки на семидневный отдых будет варьироваться от 68 тысяч рублей без трансфера до 75 с учетом перевозки гостей от аэропорта до отеля и обратно. Питание также в оплату путевки не входит. Кроме проживания в отеле, люди могут также выбрать гостевые домики на первой береговой линии, близко к морю.
С каждым нашим клиентом проводится индивидуальная работа, выбирается удобный график и маршрут, пояснила менеджер агентства.
Мнение экспертов
По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, на Северном Кавказе подобные проявления бывали и ранее. Они носят разовый характер. После принятых мер это вновь безопасное направление. Никаких вариантов со срочным прекращением поездки нет. Оснований для отказа и получения денежных средств назад нет.
— Статус ситуации не позволяет туристу требовать аннуляцию путевки только на основании произошедшего. Что касается Крыма, то там ситуация серьезнее намного. Если такого рода теракты продолжатся, можно будет сказать, что сезон будет фактически потерян. Там фактически сейчас нет комплексного туристического продукта. Люди приобретают самостоятельно проживание и решают вопрос с транспортом. В этой ситуации, в принципе, не к кому обращаться. — прокомментировал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев изданию nn.ru
Председатель Правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь также отмечает, что реальных предпосылок для запрета туризма в эти регионы нет. Он также отметил, что ежедневно люди погибают от различных травм и дорожно-транспортных происшествий, в пожарах и реках. По его словам, произошедшие в Дагестане и Севастополе беспрецедентные террористические акты.
Как бы то ни было, выбор подходящего места для летнего отдыха — дело каждого. Нужно учитывать множество факторов, включая социально-политическую обстановку в регионе и стране, куда хотите направиться. Чтобы отдых не омрачил, а зарядил позитивом на долгое время, стоит отнестись к нему серьезно.