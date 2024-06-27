Безопасно ли жителям Башкирии ехать на российские курорты: Абхазия, Крым, Дагестан

Также 23 июня страшная трагедия потрясла Севастополь: ВСУ атаковали город ракетами с кассетными боеприпасами. Одна из ракет разорвалась прямо над оживленным пляжем, где в тот момент находились десятки отдыхающих. В результате удара погибли 4 человека, из них 2 ребенка, ранены — более 150 человек. Они также находятся в больницах или на стационарном лечении. Все погибшие и раненые — мирные жители и гости города, приехавшие отдохнуть на пляж в выходной день.