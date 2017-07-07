mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Башкирия продолжит помогать Белогорскому району Крыма

7 июля 2017, 18:14
Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что республика продолжить помогать Белогорскому району Крыма. В этом году подшефный район получит помощь при уборке урожая.

Заявление о том, что помощь будет продолжаться, Рустэм Хамитов сделал сегодня в ходе рабочей встречи с главой Крыма Сергем Аксеновым.

- Мы сколько будем работать, столько будем помогать району (Белогорскому - прим.ред.), - заявил Хамитов. - Это наш подшефный район. Мы его видим очень близким для себя. Завтра поезжу, посмотрю, какие объекты были отремонтированы, модернизированы, что нужно делать в этом и следующем году. Мы не бросим эту работу.

Хамитов в частности отметил, что в этом году сельскохозяйственная техника из Башкирии будет использоваться при уборке урожая в Крыму. Комбайны уже передали Белогорскому агротехническому предприятию.

- Так что всё идет по плану, -завершил Хамитов. - План мы с вами подписали, наши коллеги, министры, председатели госкомитетов приняли это к исполнению. Сегодня работа идёт полным ходом.

Материалы по теме
Сергей Аксенов: Будем рады, если Башкирия найдет возможность помогать КрымуНа что Белогорский район Крыма потратил деньги Башкирии Крым передаст Башкирии детский оздоровительный санаторий
#Новости#Башкирия#Крым#Рустэм Хамитов#Наталья Кузнецова#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48