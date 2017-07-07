Башкирия продолжит помогать Белогорскому району Крыма

Заявление о том, что помощь будет продолжаться, Рустэм Хамитов сделал сегодня в ходе рабочей встречи с главой Крыма Сергем Аксеновым.
- Мы сколько будем работать, столько будем помогать району (Белогорскому - прим.ред.), - заявил Хамитов. - Это наш подшефный район. Мы его видим очень близким для себя. Завтра поезжу, посмотрю, какие объекты были отремонтированы, модернизированы, что нужно делать в этом и следующем году. Мы не бросим эту работу.
Хамитов в частности отметил, что в этом году сельскохозяйственная техника из Башкирии будет использоваться при уборке урожая в Крыму. Комбайны уже передали Белогорскому агротехническому предприятию.
- Так что всё идет по плану, -завершил Хамитов. - План мы с вами подписали, наши коллеги, министры, председатели госкомитетов приняли это к исполнению. Сегодня работа идёт полным ходом.