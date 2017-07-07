Башкирия продолжит помогать Белогорскому району Крыма

- Мы сколько будем работать, столько будем помогать району (Белогорскому - прим.ред.), - заявил Хамитов. - Это наш подшефный район. Мы его видим очень близким для себя. Завтра поезжу, посмотрю, какие объекты были отремонтированы, модернизированы, что нужно делать в этом и следующем году. Мы не бросим эту работу.