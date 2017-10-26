В Крыму установят памятник летчице из Башкирии

В красной Армии с июля 1941 года, призвана Тбилисским горвоенкоматом. На фронтах Великой Отечественной войны — с декабря 1942 года. Сражалась на Северном Кавказе, Таманском полуострове, в Крыму, Белоруссии, Польше и в Восточной Пруссии. В боях проявляла исключительную смелость, мужество и отвагу, совершила 780 боевых вылетов с боевым налётом 928 часов, сбросила 190 тонн бомбового груза. В самых сложных метеорологических условиях Сыртланова с большой точностью выводила группы самолётов в заданные районы.