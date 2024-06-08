Уфа и Крым будут связаны автобусом

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Время поездок оценивается в 45 часов. За проезд на междугороднем автобусе придется заплатить ₽5,5 тысяч. Первое же отправление должно состояться 16 июня в 22:15, рейсы будут выполняться ежедневно, в одно и то же время без выходных.
Как пишет ForPost, в будущем на маршрут могут добавить новые остановки — всё будет зависеть от востребованности рейсов в столицу Башкирии.
Ранее Mkset сообщал, что перевозчик «Башавтотранс» повысил цены на проезд в автобусах на 7₽ — с 34₽ до 47₽. Вслед за госкомпанией к аналогичным мерам решили прибегнуть остальные транспортные компании. Сейчас также рассматривается вопрос об изменении цен на проезд на травмваях.