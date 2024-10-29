Уфимка открыла домашнее казино

Как стало известно, в октябре 2023 года женщина обустроила съемную квартиру «под казино» на улице Черниковской в Уфе, оборудовав ее компьютерами и доступом к интернету. Она активно искала клиентов, предлагая им виртуальные развлечения с возможностью выиграть деньги. Посетители переводили средства на электронный кошелек или передавали наличные администратору.