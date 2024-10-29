Уфимка открыла домашнее казино

Posted 29 октября, 09:05
Published 29 октября, 09:05
Modified 29 октября, 10:19
Updated 29 октября, 10:19
Как стало известно, в октябре 2023 года женщина обустроила съемную квартиру «под казино» на улице Черниковской в Уфе, оборудовав ее компьютерами и доступом к интернету. Она активно искала клиентов, предлагая им виртуальные развлечения с возможностью выиграть деньги. Посетители переводили средства на электронный кошелек или передавали наличные администратору.
Однако радужные перспективы быстро улетучились. Правоохранительные органы заметили подозрительную активность и начали расследование. В ходе операции злоумышленница попыталась скрыться, но её удалось задержать в солнечном Крыму. По всей видимости, отдых на море не спас от ответственности — женщина признала свою вину и согласилась с предъявленными обвинениями.
Судебный процесс завершился приговором: ей назначили условный срок лишения свободы на один год с испытательным сроком такого же периода.
Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке азартные игры вышли из тени и попали под прицел правоохранителей.