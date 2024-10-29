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Posted 29 октября, 09:05

Published 29 октября, 09:05

Modified 29 октября, 10:19

Updated 29 октября, 10:19

Уфимка открыла домашнее казино

Уфимка открыла домашнее казино

29 октября 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney.
Нелегальный приют поклонников азартных игр разместился в съемной квартире в Черниковке, сообщает во вторник, 29 октября, прокуратура Башкирии.

Как стало известно, в октябре 2023 года женщина обустроила съемную квартиру «под казино» на улице Черниковской в Уфе, оборудовав ее компьютерами и доступом к интернету. Она активно искала клиентов, предлагая им виртуальные развлечения с возможностью выиграть деньги. Посетители переводили средства на электронный кошелек или передавали наличные администратору.

Однако радужные перспективы быстро улетучились. Правоохранительные органы заметили подозрительную активность и начали расследование. В ходе операции злоумышленница попыталась скрыться, но её удалось задержать в солнечном Крыму. По всей видимости, отдых на море не спас от ответственности — женщина признала свою вину и согласилась с предъявленными обвинениями.

Судебный процесс завершился приговором: ей назначили условный срок лишения свободы на один год с испытательным сроком такого же периода.

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Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке азартные игры вышли из тени и попали под прицел правоохранителей.

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