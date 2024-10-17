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Коммунальные службы

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Октябрь
В Уфе всё плохо: куда звонить и писать
17 октября, 04:27
Уфе осталось мерзнуть два дня
2 октября, 09:55
Август
Срочно. В Башкирии произошла крупная коммунальная авария
28 августа, 17:43
Хоррор-лифт появился в Уфе
9 августа, 10:13
«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
1 августа, 19:14
Зачем Уфу моют под дождем
1 августа, 04:52
Июль
Мгновенная карма настигла уфимцев
Уфимцы годами выбрасывали мусор на заброшенные участки, не подозревая, что убирать его теперь придется самостоятельно, сообщил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
26 июля, 13:25
Июнь
Эра водогрея наступит в Уфе
25 июня, 12:00

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