В Башкирии переплачивают треть за капремонт

Posted 15 ноября, 06:50
Published 15 ноября, 06:50
Modified 15 ноября, 07:39
Updated 15 ноября, 07:39
В Башкортостане капитальный ремонт становится настоящим рекордным шоу, где на первом месте — Баймакский муниципальный район с потрясающим успехом в 132% от нормативного взноса. Местные жители явно решили, что настало время превращать свои квартиры в шедевры, и с таким рвением можно требовать статуса «премиум» на рынке жилья.
К ним на хвост садится Шаранский район с 130%. Кто бы мог подумать, что ремонт крыш станет таким популярным развлечением в Башкирии? Кумертау тоже не спит — с 122% в кармане готовится к викторине на тему «Как довести свой дом до блеска?».
Тем временем Зианчуринский, Ермекеевский и Зилаирский районы, похоже, решили взять паузу в этом финансовом соревновании, собрав 87% и 77%, соответственно. Наверное, они не в курсе, что успехи соседей можно использовать как мотивацию.
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