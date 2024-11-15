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Posted 15 ноября, 06:50

Published 15 ноября, 06:50

Modified 15 ноября, 07:39

Updated 15 ноября, 07:39

В Башкирии переплачивают треть за капремонт

В Башкирии переплачивают треть за капремонт

15 ноября 2024, 06:50
Фото: 1MI.
Средний показатель взносов на капремонт за 10 месяцев этого года составил 101%: рекордсменом стал Баймакский район, где собрали 132% взносов, сообщает Министерство ЖКХ Башкирии в пятницу, 15 ноября.

В Башкортостане капитальный ремонт становится настоящим рекордным шоу, где на первом месте — Баймакский муниципальный район с потрясающим успехом в 132% от нормативного взноса. Местные жители явно решили, что настало время превращать свои квартиры в шедевры, и с таким рвением можно требовать статуса «премиум» на рынке жилья.

К ним на хвост садится Шаранский район с 130%. Кто бы мог подумать, что ремонт крыш станет таким популярным развлечением в Башкирии? Кумертау тоже не спит — с 122% в кармане готовится к викторине на тему «Как довести свой дом до блеска?».

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Тем временем Зианчуринский, Ермекеевский и Зилаирский районы, похоже, решили взять паузу в этом финансовом соревновании, собрав 87% и 77%, соответственно. Наверное, они не в курсе, что успехи соседей можно использовать как мотивацию.

Для всех, кто всё-таки интересуется, есть отличный сервис «Найти свой долг» на сайте НОФ «Региональный оператор РБ». Введите свой адрес — и узнайте, сколько вам нужно заплатить, чтобы молодость и счастье не ушли вместе с долгами.

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