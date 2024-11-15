В Башкирии переплачивают треть за капремонт

К ним на хвост садится Шаранский район с 130%. Кто бы мог подумать, что ремонт крыш станет таким популярным развлечением в Башкирии? Кумертау тоже не спит — с 122% в кармане готовится к викторине на тему «Как довести свой дом до блеска?».