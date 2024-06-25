Эра водогрея наступит в Уфе

Сообщается, что на этой неделе в городе продолжаются работы по капитальному ремонту водопровода Д=600 мм. Данный водопровод, как сообщают в мэрии, расположен под ул. Менделеева, в связи с чем на участке вводится ограничение движения. В частности, речь идет об участке от ул. Обской до Губайдуллина. Ограничения вступили в силу еще на прошлой неделе и продолжат действовать до 20 августа.