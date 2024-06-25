Эра водогрея наступит в Уфе

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Так, в среду, 25 июня, в связи с отключением магистрального водопровода уфимцы почти на сутки лишатся водоснабжения. По информации мэрии, воды не будет с 14:00 25 июня до 13:00 26 июня. Полностью ознакомиться по списком домов, попадающих под отключение можно здесь.
В указанный период для удобства граждан задействуют поливомомечные машины. Кроме того, рекомендуется заранее запастись питьевой водой.
Сообщается, что на этой неделе в городе продолжаются работы по капитальному ремонту водопровода Д=600 мм. Данный водопровод, как сообщают в мэрии, расположен под ул. Менделеева, в связи с чем на участке вводится ограничение движения. В частности, речь идет об участке от ул. Обской до Губайдуллина. Ограничения вступили в силу еще на прошлой неделе и продолжат действовать до 20 августа.