Мэр Уфы: «Снега много и он не останавливается»

С приходом зимы уфимцы столкнулись с неожиданным количеством снега. По словам Ратмира Мавлиева, за одну ночь выпало около 15 см осадков. Это сразу же стало темой обсуждения среди жителей города, а также поводом для активных действий со стороны коммунальных служб. Мэр Уфы отметил, что такая ситуация требует быстрой реакции и слаженной работы всех подразделений.