Мэр Уфы: «Снега много и он не останавливается»

Posted 6 ноября, 10:39
Published 6 ноября, 10:39
Modified 6 ноября, 11:08
Updated 6 ноября, 11:08
С приходом зимы уфимцы столкнулись с неожиданным количеством снега. По словам Ратмира Мавлиева, за одну ночь выпало около 15 см осадков. Это сразу же стало темой обсуждения среди жителей города, а также поводом для активных действий со стороны коммунальных служб. Мэр Уфы отметил, что такая ситуация требует быстрой реакции и слаженной работы всех подразделений.
На оперативном совещании в Ситуационном центре города были проанализированы текущие условия и распределены зоны ответственности между различными службами.
— Снега много и он не останавливается. У каждого своя зона ответственности — будем отрабатывать и контролировать. Погода непредсказуема, будьте аккуратны и осторожны на дорогах, — добавил Ратмир Мавлиев.
Мэрия также поделилась видео, где тракторы и рабочие убирают снег с главных улиц Уфы. Техника активно расчищает дороги для автомобилей и пешеходов.