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Posted 6 ноября, 10:39

Published 6 ноября, 10:39

Modified 6 ноября, 11:08

Updated 6 ноября, 11:08

В Уфе выпало 150 мм снега

Мэр Уфы: «Снега много и он не останавливается»

6 ноября 2024, 10:39
Фото: tg/Ратмир Мавлиев.

В Уфе выпало 150 мм снега

Мощный снегопад в Уфе стал настоящим испытанием для городских служб, сообщает в среду, 6 ноября, мэр города Ратмир Мавлиев.

С приходом зимы уфимцы столкнулись с неожиданным количеством снега. По словам Ратмира Мавлиева, за одну ночь выпало около 15 см осадков. Это сразу же стало темой обсуждения среди жителей города, а также поводом для активных действий со стороны коммунальных служб. Мэр Уфы отметил, что такая ситуация требует быстрой реакции и слаженной работы всех подразделений.

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На оперативном совещании в Ситуационном центре города были проанализированы текущие условия и распределены зоны ответственности между различными службами.

— Снега много и он не останавливается. У каждого своя зона ответственности — будем отрабатывать и контролировать. Погода непредсказуема, будьте аккуратны и осторожны на дорогах, — добавил Ратмир Мавлиев.

Мэрия также поделилась видео, где тракторы и рабочие убирают снег с главных улиц Уфы. Техника активно расчищает дороги для автомобилей и пешеходов.

Видео: мэрия Уфы

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе после мощного снегопада, ожидается сюрприз от погоды.

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