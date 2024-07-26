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Updated Сегодня, 13:27

Мгновенная карма настигла уфимцев

Мгновенная карма настигла уфимцев

26 июля 2024, 13:25
Фото: Илвир Нурдавлятов/VK.com
Уфимцы годами выбрасывали мусор на заброшенные участки, не подозревая, что убирать его теперь придется самостоятельно, сообщил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

Жители республики продолжают сталкиваться со все новыми последствиями непогоды. Так, из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реке Сутолоке, в результате на поверхность вынесло мусор, который годами складировался на территории частого сектора. На это пожаловались жители дома по улице Ветошникова.

Фото: Илвир Нурдавлятов/VK.com

Прибывшие на место сотрудники коммунальных служба в ходе обследования выяснили, что в заполонивший улицы мусор — это дело рук самих жителей. Выяснилось, что они по неизвестной причине не вывозили мусор, а выбрасывали его на соседние заброшенные участки. Пришедший с дождями паводок перенес скопившийся там пластик и пенопласт обратно во двор нерадивых хозяев.

Отмечается, что спецтехника проехать к данному участку не сможет. Из-за этого весь мусор придется собирать вручную.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Паводок#Мусор#Новости Башкирии#Новости Уфы#Кировский район#Наводнение#Инциденты#Жители#Коммунальные службы#Заброшенные участки
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