Мгновенная карма настигла уфимцев

Прибывшие на место сотрудники коммунальных служба в ходе обследования выяснили, что в заполонивший улицы мусор — это дело рук самих жителей. Выяснилось, что они по неизвестной причине не вывозили мусор, а выбрасывали его на соседние заброшенные участки. Пришедший с дождями паводок перенес скопившийся там пластик и пенопласт обратно во двор нерадивых хозяев.