Мгновенная карма настигла уфимцев

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Жители республики продолжают сталкиваться со все новыми последствиями непогоды. Так, из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реке Сутолоке, в результате на поверхность вынесло мусор, который годами складировался на территории частого сектора. На это пожаловались жители дома по улице Ветошникова.
Прибывшие на место сотрудники коммунальных служба в ходе обследования выяснили, что в заполонивший улицы мусор — это дело рук самих жителей. Выяснилось, что они по неизвестной причине не вывозили мусор, а выбрасывали его на соседние заброшенные участки. Пришедший с дождями паводок перенес скопившийся там пластик и пенопласт обратно во двор нерадивых хозяев.
Отмечается, что спецтехника проехать к данному участку не сможет. Из-за этого весь мусор придется собирать вручную.