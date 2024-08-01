Зачем Уфу моют под дождем

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Уфимцы остались в недоумении от действий коммунальных властей. Ранее горожане обратили внимание на то, что поливомоечная машина, занимаясь уборкой, двигалась по проспекту Октября, на улице же при этом шел проливной дождь. Ситуацию прокомментировали власти.
Как пояснил Рустем Хамитов, дождь не в силах убрать с дороги грязь и смыть пыль, для этого необходимо, чтобы вода была под мощным напором. Кроме того, по его словам, во время дождей дорожное покрытие, напротив, загрязняется еще больше обычного.
Он отметил, что несмотря на то, что действия городских служб на первый взгляд в данной ситуации кажется иррациональными, они необходимы: для того, чтобы после дождя не было пыльно, а также для того, чтобы снизить шанс аварий из-за скользкого покрытия, когда идут осакдки.