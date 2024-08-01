Зачем Уфу моют под дождем

Он отметил, что несмотря на то, что действия городских служб на первый взгляд в данной ситуации кажется иррациональными, они необходимы: для того, чтобы после дождя не было пыльно, а также для того, чтобы снизить шанс аварий из-за скользкого покрытия, когда идут осакдки.