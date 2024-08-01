mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Зачем Уфу моют под дождем

Зачем Уфу моют под дождем

1 августа 2024, 04:52
Фото: 1MI
Ситуацию прокомментировал глава администрации Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.

Уфимцы остались в недоумении от действий коммунальных властей. Ранее горожане обратили внимание на то, что поливомоечная машина, занимаясь уборкой, двигалась по проспекту Октября, на улице же при этом шел проливной дождь. Ситуацию прокомментировали власти.

Как пояснил Рустем Хамитов, дождь не в силах убрать с дороги грязь и смыть пыль, для этого необходимо, чтобы вода была под мощным напором. Кроме того, по его словам, во время дождей дорожное покрытие, напротив, загрязняется еще больше обычного.

Он отметил, что несмотря на то, что действия городских служб на первый взгляд в данной ситуации кажется иррациональными, они необходимы: для того, чтобы после дождя не было пыльно, а также для того, чтобы снизить шанс аварий из-за скользкого покрытия, когда идут осакдки.

Читайте также:
Легалайз по-башкирски: как регион заработает на коноплеТерминатора сварили в БашкирииПитбайкер штурмовал лестницу на вокзале в Уфе
#Уфа#Дождь#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дорожное покрытие#Пыль#Аварии#Осадки#Коммунальные службы#Грязь#Уборка#Городские службы
Подпишитесь
«К четырём прибавить два»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе
31 июля, 12:49
Видео. В Башкирии сносит крыши
31 июля, 15:50
Погода в Уфе готовит неприятности
31 июля, 15:20
Новые детские пособия и индексация пенсии: что изменится с 1 августа в Башкирии
31 июля, 12:06
Источник жутких звуков в Уфе найден
31 июля, 11:50
Уфа зарастает мусором
31 июля, 10:54