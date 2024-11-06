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Posted 6 ноября, 14:56

Published 6 ноября, 14:56

Modified 6 ноября, 15:05

Updated 6 ноября, 15:05

В Башкирии предупредили о неблагоприятных погодных условиях

Башкирию заметает снегом

6 ноября 2024, 14:56
Фото: 1MI.

В Башкирии предупредили о неблагоприятных погодных условиях

Синоптики башкортостанского Гидрометцентра обнародовали прогноз погоды в Уфе и Башкирии на конец первой рабочей недели ноября.

Так, вплоть до конца уик-энда в Республике Башкортостан обещают непрекращающиеся снегопады, хотя и «небольшие» по количеству осадков.

В четверг, 7 ноября, синоптики прогноизруют метель в восточных районах Башкирии и риск гололедицы практически по всей территории Башкирии. Ночью столбики термометров окажутся на отметках -4°C… -9°C, а также на -14°C при прояснениях. Днём потеплеет лишь до -2°C… -7°C. Спасатели также предупреждают о тумане, из-за которого видимость на проезжих частях снизится до 500-1000 м.

В пятницу, 8 ноября, ночные показатели температуры воздуха окажутся аналогичными. В светлое время суток — до 0°C… -5°C.

В субботу, 9 ноября, снегопады днём могут перейти в мокрый снег. Ночью по-прежнему -4°C… -9°C, днём -3°C… +2°C.

Уфимцев просят жаловаться на снег
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Ранее Mkset рассказывал о том, как обратиться в коммунальные службы для уборки снега в местах, остро нуждающихся в очистке от сугробов.

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