Башкирию заметает снегом

Posted 6 ноября, 14:56
Published 6 ноября, 14:56
Modified 6 ноября, 15:05
Updated 6 ноября, 15:05
Так, вплоть до конца уик-энда в Республике Башкортостан обещают непрекращающиеся снегопады, хотя и «небольшие» по количеству осадков.
В четверг, 7 ноября, синоптики прогноизруют метель в восточных районах Башкирии и риск гололедицы практически по всей территории Башкирии. Ночью столбики термометров окажутся на отметках -4°C… -9°C, а также на -14°C при прояснениях. Днём потеплеет лишь до -2°C… -7°C. Спасатели также предупреждают о тумане, из-за которого видимость на проезжих частях снизится до 500-1000 м.
В пятницу, 8 ноября, ночные показатели температуры воздуха окажутся аналогичными. В светлое время суток — до 0°C… -5°C.
В субботу, 9 ноября, снегопады днём могут перейти в мокрый снег. Ночью по-прежнему -4°C… -9°C, днём -3°C… +2°C.
Ранее Mkset рассказывал о том, как обратиться в коммунальные службы для уборки снега в местах, остро нуждающихся в очистке от сугробов.