Башкирию заметает снегом

В четверг, 7 ноября, синоптики прогноизруют метель в восточных районах Башкирии и риск гололедицы практически по всей территории Башкирии. Ночью столбики термометров окажутся на отметках -4°C… -9°C, а также на -14°C при прояснениях. Днём потеплеет лишь до -2°C… -7°C. Спасатели также предупреждают о тумане, из-за которого видимость на проезжих частях снизится до 500-1000 м.