Уфу посыпали 60 тоннами реагентов

Posted 7 ноября, 08:38
Published 7 ноября, 08:38
Modified 7 ноября, 08:49
Updated 7 ноября, 08:49
В течение суток с территории Октябрьского района Уфы было вывезено свыше 800 кубометров снега. Для этого водителям специальной уборочной техники потребовалось совершить 42 рейса.
— Особое внимание уделяется обработке пешеходных зон противогололедными материалами. В течение суток было использовано около 60 тонн, в том числе для ликвидации наледи на проезжей части, — рассказал о борьбе со снегом в цифрах глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников. — Снегопад прекратился. Это немного облегчает работу коммунальным службам. Всю ночь они очищали снег. Сейчас уборка продолжается.
Впрочем, не всех уфимцев удовлетворяют такие ударные темпы работы коммунальщиков. В городе можно заметить и сугробы, и наледь. Особенно опасен гололед на пешеходных дорожках. Уфимцы жалуются на обледенелые участки чиновникам онлайн и просят «немного песочка».
Как известно, ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил итоги первого снежного дня сезона 2024/25 для города. По его данным, всего за сутки на Уфу выпала треть месячной нормы осадков. Для борьбы с ликвидацией последствий снегопада в городе мобилизованы все существующие коммунальные службы. Они переведены в посменный круглосуточный режим работы.