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Posted 7 ноября, 08:38

Published 7 ноября, 08:38

Modified 7 ноября, 08:49

Updated 7 ноября, 08:49

Уфу посыпали 60 тоннами реагентов

Уфу посыпали 60 тоннами реагентов

7 ноября 2024, 08:38
Фото: Официальный канал Администрации ГО г. Уфа РБ.
Городские коммунальные служба отчитались о ходе борьбы с последствиями первого сильного снегопада осени, сообщает в четверг, 7 ноября, глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.

В течение суток с территории Октябрьского района Уфы было вывезено свыше 800 кубометров снега. Для этого водителям специальной уборочной техники потребовалось совершить 42 рейса.

 

— Особое внимание уделяется обработке пешеходных зон противогололедными материалами. В течение суток было использовано около 60 тонн, в том числе для ликвидации наледи на проезжей части, — рассказал о борьбе со снегом в цифрах глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников. — Снегопад прекратился. Это немного облегчает работу коммунальным службам. Всю ночь они очищали снег. Сейчас уборка продолжается.

Впрочем, не всех уфимцев удовлетворяют такие ударные темпы работы коммунальщиков. В городе можно заметить и сугробы, и наледь. Особенно опасен гололед на пешеходных дорожках. Уфимцы жалуются на обледенелые участки чиновникам онлайн и просят «немного песочка».

Видео: Официальный канал Администрации ГО г. Уфа РБ. Видео: Сергей Плотников
В Уфе выпало 28 см снега
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Как известно, ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил итоги первого снежного дня сезона 2024/25 для города. По его данным, всего за сутки на Уфу выпала треть месячной нормы осадков. Для борьбы с ликвидацией последствий снегопада в городе мобилизованы все существующие коммунальные службы. Они переведены в посменный круглосуточный режим работы.

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