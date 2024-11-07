Уфу посыпали 60 тоннами реагентов

Как известно, ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил итоги первого снежного дня сезона 2024/25 для города. По его данным, всего за сутки на Уфу выпала треть месячной нормы осадков. Для борьбы с ликвидацией последствий снегопада в городе мобилизованы все существующие коммунальные службы. Они переведены в посменный круглосуточный режим работы.