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Городское планирование

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Октябрь
Дёму привяжут к Уфе
28 октября, 13:06
В Уфе натыкают высоток
24 октября, 16:03
В Уфе нет денег на школу
16 октября, 10:59
В Уфе снесли 41 самострой
15 октября, 06:17
Уфимский санаторий продают за ₽11 млн
2 октября, 16:09
Сентябрь
Центр Уфы и Сипайлово перероют
25 сентября, 15:10
Уфимцы дали осенний чек-лист городским чиновникам
11 сентября, 09:25
Нищим уфимцам раздадут жилье
10 сентября, 17:55
Квартиры в Уфе колоссально выросли в цене
9 сентября, 09:18
Шакшинский мост внезапно закроют в Уфе
5 сентября, 12:18
Август
Уфе нужна помощь
22 августа, 13:45
Уфе придётся выживать самостоятельно
15 августа, 07:04
Центр Уфы подарили высоткам
13 августа, 04:44

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