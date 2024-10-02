Уфимский санаторий продают за ₽11 млн

Posted 2 октября, 16:09
Published 2 октября, 16:09
Modified 2 октября, 18:22
Updated 2 октября, 18:22
Речь идёт о «заброшке» в Черноозерском кордоне. На этой территории собирались открыть санаторий, однако объект по этому назначению так и не использовали. В 2011 году участок перешёл в собственность муниципалитета.
Начальная цена на территорию составляет ₽11,12 млн. Заявки власти принимают почти до конца месяца — 28 октября. Сам же аукцион состоится 11 ноября. Отметим, что этот объект ранее вносили в прогнозный план приватизации.
Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии собираются снести и расселить десять аварийных зданий в центре города, а также Советском районе.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]