mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 16:09

Published 2 октября, 16:09

Modified 2 октября, 18:22

Updated 2 октября, 18:22

Уфимский санаторий продают за ₽11 млн

Уфимский санаторий продают за ₽11 млн

2 октября 2024, 16:09
Фото: ГИС «Торги»
Власти башкирской столицы собираются продать на аукционе участок с двумя зданиями в Дёмском районе города.

Речь идёт о «заброшке» в Черноозерском кордоне. На этой территории собирались открыть санаторий, однако объект по этому назначению так и не использовали. В 2011 году участок перешёл в собственность муниципалитета.

Начальная цена на территорию составляет ₽11,12 млн. Заявки власти принимают почти до конца месяца — 28 октября. Сам же аукцион состоится 11 ноября. Отметим, что этот объект ранее вносили в прогнозный план приватизации.

В Уфе скоро снесут десяток домов
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии собираются снести и расселить десять аварийных зданий в центре города, а также Советском районе.

Читайте также:
«Оборотня в погонах» из Башкирии осудят за взяткуУфимские чиновники купили сказочную техникуКражу года совершил башкортостанец
#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Благоустройство#Стерлитамак#Башкортостан#Аукцион#Чиновники#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Приватизация#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Продажа#Мелеуз#Расселение#Уфимский санаторий#Участок#Заявки#Муниципалитет#Городское планирование#Собственность#Аварийные здания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика