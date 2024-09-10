Нищим уфимцам раздадут жилье

Кроме всего прочего, в подпрограммах указана цель об обеспечении принятия на учёт малоимущих граждан, нуждающихся в новом жилье. Ежегодно по плану таких граждан надо набирать по 15 человек. Всех их включат в программы обеспечения жильем. Но когда и за чей счет это сделают — в планах не сообщается.