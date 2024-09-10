Нищим уфимцам раздадут жилье

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Администрация башкирской столицы утвердила муниципальную программу по развитию Орджоникидзевского района города. Соответствующий документ подписал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
В целях программы указаны обеспечение «комфортных условий для проживания, работы и отдыха», а также «качественного и своевременного выполнения работ по ремонту». Для реализации программы у властей есть пять лет — срок рассчитан на 2025–2030 гг.
Финансироваться эти цели будут за федеральной казны, денег региона и внебюджетных источников. Всего речь идёт о сумме в ₽2,8 млрд, разделённой на каждый год реализации программы. Большую часть средств возьмут из казны Уфы — порядка 2,7 млрд. Ещё 716 тысяч отправят из бюджета РФ, лишь 81 тысячу возьмут чиновники из других источников.
Кроме всего прочего, в подпрограммах указана цель об обеспечении принятия на учёт малоимущих граждан, нуждающихся в новом жилье. Ежегодно по плану таких граждан надо набирать по 15 человек. Всех их включат в программы обеспечения жильем. Но когда и за чей счет это сделают — в планах не сообщается.