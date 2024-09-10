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Published Сегодня, 17:55

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Updated Сегодня, 18:27

Нищим уфимцам раздадут жилье

Нищим уфимцам раздадут жилье

10 сентября 2024, 17:55
Фото: 1MI
Во всяком случае, хотя бы на бумаге, говорится в постановлении мэрии за вторник, 10 сентября.

Администрация башкирской столицы утвердила муниципальную программу по развитию Орджоникидзевского района города. Соответствующий документ подписал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

В целях программы указаны обеспечение «комфортных условий для проживания, работы и отдыха», а также «качественного и своевременного выполнения работ по ремонту». Для реализации программы у властей есть пять лет — срок рассчитан на 2025–2030 гг.

Финансироваться эти цели будут за федеральной казны, денег региона и внебюджетных источников. Всего речь идёт о сумме в ₽2,8 млрд, разделённой на каждый год реализации программы. Большую часть средств возьмут из казны Уфы — порядка 2,7 млрд. Ещё 716 тысяч отправят из бюджета РФ, лишь 81 тысячу возьмут чиновники из других источников.

Кроме всего прочего, в подпрограммах указана цель об обеспечении принятия на учёт малоимущих граждан, нуждающихся в новом жилье. Ежегодно по плану таких граждан надо набирать по 15 человек. Всех их включат в программы обеспечения жильем. Но когда и за чей счет это сделают — в планах не сообщается.

Застройщики положили глаз на Старую Уфу
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются плотно застраивать «старый» район города.

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