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Posted 25 сентября, 15:10

Published 25 сентября, 15:10

Modified 25 сентября, 16:42

Updated 25 сентября, 16:42

Центр Уфы и Сипайлово перероют

Центр Уфы и Сипайлово перероют

25 сентября 2024, 15:10
Фото: 1MI
Крупные работы, связанные с организацией инженерных сетей, запланировали в двух районах башкирской столицы — об этом предупредили на ресурсах регионального Минтранса в среду, 25 сентября.

Как гласит сообщение ведомства, в связи с работами частично будет перекрыт квартал на Чернышевского. Речь идёт о двух полосах на отрезке улицы от Аксакова в сторону Зенцова. Действовать меры будут до конца сентября.

Чётную сторону улицы Юрия Гагарина также перекроют в микрорайоне Сипайлово — от Рыльского, 18 до Рыльского, 44. Там ограничения будут действовать дольше — дорожники закончат работы только к 20 октября.

Подробнее можно ознакомиться на схемах, подготовленной властями Республики Башкортостан.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе под застройку отдали живописный уголок города.

Уфимский пустырь отдают под застройку
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