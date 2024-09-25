Центр Уфы и Сипайлово перероют

Posted 25 сентября, 15:10
Published 25 сентября, 15:10
Modified 25 сентября, 16:42
Updated 25 сентября, 16:42
Как гласит сообщение ведомства, в связи с работами частично будет перекрыт квартал на Чернышевского. Речь идёт о двух полосах на отрезке улицы от Аксакова в сторону Зенцова. Действовать меры будут до конца сентября.
Чётную сторону улицы Юрия Гагарина также перекроют в микрорайоне Сипайлово — от Рыльского, 18 до Рыльского, 44. Там ограничения будут действовать дольше — дорожники закончат работы только к 20 октября.
Подробнее можно ознакомиться на схемах, подготовленной властями Республики Башкортостан.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе под застройку отдали живописный уголок города.