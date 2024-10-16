В Уфе нет денег на школу

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев во время объезда городских строительных площадок сделал акцент на возводимых в столице Башкирии учреждениях образования. Если с детскими садами подвижки в спальных районах есть, то вопрос строительства школы на 1 650 учеников стоит остро. И когда он решится — пока неизвестно, так как власти Уфы всё еще в поиске денег на амбициозную стройку.