В Уфе нет денег на школу

Posted 16 октября, 10:59
Published 16 октября, 10:59
Modified 16 октября, 11:02
Updated 16 октября, 11:02
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев во время объезда городских строительных площадок сделал акцент на возводимых в столице Башкирии учреждениях образования. Если с детскими садами подвижки в спальных районах есть, то вопрос строительства школы на 1 650 учеников стоит остро. И когда он решится — пока неизвестно, так как власти Уфы всё еще в поиске денег на амбициозную стройку.
— Новый детский сад в поселке Цветы Башкирии является одним из трёх дошкольных учреждений, сооружаемых за счёт бюджета города. Остальные находятся в жилом комплексе «Сосны» и районе «Затон-Восточный». Все они очень ожидаемы и востребованы. Застройщики активно участвуют в улучшении социальной инфраструктуры, — сообщил Ратмир Мавлиев.
Новый детский сад в поселке Цветы Башкирии рассчитан на 180 мест и включает 6 групп. На данный момент строители завершили первый этаж, возводят стены второго и проводят электромонтажные работы.
— Всё идёт по намеченному графику. Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее завершить строительство детского сада и к 1 сентября 2025 года открыть его двери для малышей из Уфы, — указал дедлайн мэр Уфы Ратмир Мавлиев. — Что касается новой школы, то подготовлена проектно-сметная документация на 1650 мест. Мы будем искать источники финансирования для её возведения.