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Posted 16 октября, 10:59

Published 16 октября, 10:59

Modified 16 октября, 11:02

Updated 16 октября, 11:02

Новый детсад откроют в 2025 году в Уфе

В Уфе нет денег на школу

16 октября 2024, 10:59
Фото: Ратмир Мавлиев

Новый детсад откроют в 2025 году в Уфе

Глава города приоткрыл завесу тайны длительного ожидания столь нужного учреждения образования: детали мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил во вторник, 16 октября.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев во время объезда городских строительных площадок сделал акцент на возводимых в столице Башкирии учреждениях образования. Если с детскими садами подвижки в спальных районах есть, то вопрос строительства школы на 1 650 учеников стоит остро. И когда он решится — пока неизвестно, так как власти Уфы всё еще в поиске денег на амбициозную стройку.

— Новый детский сад в поселке Цветы Башкирии является одним из трёх дошкольных учреждений, сооружаемых за счёт бюджета города. Остальные находятся в жилом комплексе «Сосны» и районе «Затон-Восточный». Все они очень ожидаемы и востребованы. Застройщики активно участвуют в улучшении социальной инфраструктуры, — сообщил Ратмир Мавлиев.

Новый детский сад в поселке Цветы Башкирии рассчитан на 180 мест и включает 6 групп. На данный момент строители завершили первый этаж, возводят стены второго и проводят электромонтажные работы.

— Всё идёт по намеченному графику. Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее завершить строительство детского сада и к 1 сентября 2025 года открыть его двери для малышей из Уфы, — указал дедлайн мэр Уфы Ратмир Мавлиев. — Что касается новой школы, то подготовлена проектно-сметная документация на 1650 мест. Мы будем искать источники финансирования для её возведения.
Фото: Ратмир Мавлиев
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