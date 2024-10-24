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Posted 24 октября, 16:03

Published 24 октября, 16:03

Modified 24 октября, 19:03

Updated 24 октября, 19:03

В Уфе натыкают высоток

В Уфе натыкают высоток

24 октября 2024, 16:03
Фото: 1MI
Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев утвердил коррективы в проект планировки квартала в Кировском районе города — следует из документа за подписью сити-менеджера, опубликованного в четверг, 24 октября.

Речь идёт об участке в границах улицы Менделеева, Караидельской, Бакалинской, а также Степана Злобина.

На плане квартала теперь значатся следующие проектируемые сооружения, которые появятся там в будущем:

  • Дом на 25 этажей «со встроенными предприятиями обслуживания»;
  • Подземная двухэтажная парковка на 227 мест;
  • Детсад на 285 мест;
  • Пятиэтажное административное здание;
  • Пятиэтажная парковка на 210 мест;
  • Две трансформаторные подстанции.

Как указано в документе, сейчас в квартале расположены четырёхэтажное административное здание, котельная и несколько других небольших объектов, используемых службами ЖКХ. Интересно, что ранее высотку ограничивали 16-тью этажами. Теперь она в планах выросла до 25 этажей.

В Уфе застроят квартал напротив «Ар-Рахим»
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе разрешили разработку квартала в районе многострадальной мечети-долгостроя «Ар-Рахим».

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