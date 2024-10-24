В Уфе натыкают высоток

Как указано в документе, сейчас в квартале расположены четырёхэтажное административное здание, котельная и несколько других небольших объектов, используемых службами ЖКХ. Интересно, что ранее высотку ограничивали 16-тью этажами. Теперь она в планах выросла до 25 этажей.