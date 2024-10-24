В Уфе натыкают высоток

Posted 24 октября, 16:03
Published 24 октября, 16:03
Modified 24 октября, 19:03
Updated 24 октября, 19:03
Речь идёт об участке в границах улицы Менделеева, Караидельской, Бакалинской, а также Степана Злобина.
На плане квартала теперь значатся следующие проектируемые сооружения, которые появятся там в будущем:
Как указано в документе, сейчас в квартале расположены четырёхэтажное административное здание, котельная и несколько других небольших объектов, используемых службами ЖКХ. Интересно, что ранее высотку ограничивали 16-тью этажами. Теперь она в планах выросла до 25 этажей.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе разрешили разработку квартала в районе многострадальной мечети-долгостроя «Ар-Рахим».