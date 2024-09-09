Квартиры в Уфе колоссально выросли в цене

По оценке портала недвижимости, цены на вторичном рынке жилья в Уфе за месяц выросли сразу на 2,7%. За этот же период «вторичка» в Казани выросла в стоимости всего на 1,7%. Средняя цена квартиры в Уфе в уже сданных обжитых домах к началу сентября 2024 года составила ₽6 110 820. Для сравнения, в Казани аналогичные предложения на рынке недвижимости торгуются за ₽8 047 660. Цена «квадрата» «вторички» в Уфе за август 2024 года выросла на 1,4%, в Казани — на 1,8%.