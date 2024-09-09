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Квартиры в Уфе колоссально выросли в цене

Квартиры в Уфе колоссально выросли в цене

9 сентября 2024, 09:18
Рынок вторничного жилья в столице Башкирии переживает период подорожания, указывает в своем обзор в понедельник, 9 сентября, портал «Мир квартир».

По оценке портала недвижимости, цены на вторичном рынке жилья в Уфе за месяц выросли сразу на 2,7%. За этот же период «вторичка» в Казани выросла в стоимости всего на 1,7%. Средняя цена квартиры в Уфе в уже сданных обжитых домах к началу сентября 2024 года составила ₽6 110 820. Для сравнения, в Казани аналогичные предложения на рынке недвижимости торгуются за ₽8 047 660. Цена «квадрата» «вторички» в Уфе за август 2024 года выросла на 1,4%, в Казани — на 1,8%.

Средняя стоимость «квадрата» в новостройке в Уфе составляет ₽119 481, рост за месяц +2%. Пять лет назад, в августе 2019 года, цена «квадрата» в строящемся или только что сданном доме в Уфе составляла ₽70 832. Таким образом, прирост за пять лет составил почти ₽50 000, или почти 75%.

Как изменились цены на квартиры?
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Напомним, ранее мэрия Уфы утвердила план застройки пустыря на юге города. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Окраина Уфы станет ипотечным гетто».

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