Под Уфой построят технопарк

Posted 12 ноября, 16:24
Published 12 ноября, 16:24
Modified 12 ноября, 18:52
Updated 12 ноября, 18:52
Как указал глава кабмина Республики, речь идёт о «технопарке высоких технологий». Назаров с гордостью презентовал проект как «прорывной» — к его наполнению уже подключили университеты Башкирии и различные научные организации.
Расположен объект будет вдоль трассы P-240 — чуть южнее развязки, ведущей к аэропорту им. Мустая Карима. Под технопарк выделен участок в 280 га.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы пообещали открыть в Дёмском районе города новую транспортную развязку. Дорога появится в муниципалитете в 2025 году.