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Posted 12 ноября, 16:24

Published 12 ноября, 16:24

Modified 12 ноября, 18:52

Updated 12 ноября, 18:52

Под Уфой построят технопарк

Под Уфой построят технопарк

12 ноября 2024, 16:24
Фото: Андрей Наzаров / Telegram.
Сюжет
Производство
Власти Башкирии анонсировали появление крупной производственной площадки в окрестностях аэропорта «Уфа» — следует из публикации премьер-министра региона Андрея Назарова за вторник, 12 ноября.

Как указал глава кабмина Республики, речь идёт о «технопарке высоких технологий». Назаров с гордостью презентовал проект как «прорывной» — к его наполнению уже подключили университеты Башкирии и различные научные организации.

Расположен объект будет вдоль трассы P-240 — чуть южнее развязки, ведущей к аэропорту им. Мустая Карима. Под технопарк выделен участок в 280 га.

Новую дорогу построят в Уфе в 2025 году
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы пообещали открыть в Дёмском районе города новую транспортную развязку. Дорога появится в муниципалитете в 2025 году.

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