Неделя в Башкирии: Отставка Ялалова, новые депутаты, Уфимская Рублевка, митинг и БСК

Медиакорсеть напоминает о событиях недели и интересных материалах, которые вы могли пропустить.

В понедельник, 17 сентября, стало известно, что в городской совет Уфы поступило заявление от главы администрации Ирека Ялалова о досрочном прекращении его полномочий. Мы опросили политологов, что это означает – повышение, понижение или смена деятельности. Самый вероятный шаг в карьере уфимского мэра – переход в Совет Федерации в качестве сенатора от Госсобрания Башкирии.

В этот же день были прекращены полномочия главы администрации Абзелиловского района Рима Сынгизова, он подал в отставку, но по другим причинам.

А еще в понедельник в Уфу приехала проверка из Генпрокуратуры, вероятнее всего – из-за открытого дела на прокурора Советского района Уфы.

Во вторник, 18 сентября, стало известно о том, что протестная акция пайщиков кооператива «Престиж» (Зубово) на время достигла своих целей, решение о сносе их домов было временно приостановлено. В госкомстрое также сообщили в этот день, что застройщик ООО «Терра» вернул деньги обманутым дольщикам. Такое случается крайне редко.

В среду, 19 сентября, стало известно о приговоре в отношении жителя Чишмов Радика Мухаметзянова, который в ноябре 2017 года захватил в заложники главу администрации района и его брата.

Болельщики ФК "Уфа" смогли в среду встретиться с новичками клуба: Ловро Бизяком, Оливье Тиллем и Азером Алиевым. Медиакорсеть задала каждому по паре вопросов.

В четверг, 20 сентября, в Уфе прошел "круглый стол" по сырьевой проблеме БСК, на нем прозвучали аргументы сохранения горы Торатау и сохранения завода "Сода".

В этот же день Медиакорсеть рассказала о том, что владельцы 64 земельных участков, расположенных возле места строительства Восточного выезда из Уфы, не согласны с тем, что их участки хотят изъять. Они уверены, что эта земля нужна кому-то под строительство "Уфимской рублевки".

Четверг стал знаковым для российской внутренней политики. Впервые за много лет в стране были отменены итоги выборов, краевой избирком признал недействительными результаты голосования второго тура на выборах губернатора Приморского края. Эксперты Медиакорсети объяснили, что это может значить для Башкирии, в которой выборы главы региона состоятся в 2019 году.

В пятницу, 21 сентября, мэр Уфы Ирек Ялалов публично прокомментировал информацию о своем уходе с поста.

Медиакорсеть выяснила, что мешает нормальному уходу за воинскими захоронениями в Башкирии.

В этот день мы опубликовали список депутатов Госсобрания Башкирии, избранных по партийным спискам.