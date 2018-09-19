Новички ФК «Уфа» Бизяк, Алиев и Тилль встретились с болельщиками

Первым в экипировочный центр ФК «Уфа» пришел словенский нападающий Ловро Бизяк.

- Мне 24 года, здесь я один, но есть девушка в Словении, откуда я родом, - рассказал о себе Ловро Бизяк. – Я учился в Словении в медицинской школе. Теперь профессиональный футболист.

- В футбольном клубе – хорошая атмосфера и игроки, - поделился он своим впечатлением о ФК «Уфа». – Хороший персонал, позитивные впечатления от клуба. У меня тут уже есть друзья: Иван (Пауревич), Боян (Йокич), Оли (Тилль), Веро (Салатич).

- Вы успели уже поиграть в составе команды, вы довольны своей игрой?

- Порой – да, порой – нет, но когда команда проигрывает, ты не можешь быть доволен. Нам нужно достичь хорошего результата.

Чуть позже появились полузащитники Азер Алиев и Оливье Тилль. Подходим за автографом к Азеру Алиеву и потихоньку задаем ему пару вопросов.

- Мне 24 года, я воспитанник красноярского футбола, в футболе давно – с 18 лет, - рассказал о себе Азер Алиев.

- Что для вас футбол – игра, увлечение?

- Это любовь.

- А кроме футбола вас что-то интересует?

- Честно говоря, времени почти нет, но если есть – то книжки почитать, в кино сходить, на хоккей, «Салават Юлаев» когда играет.

- Коллектив очень хороший, мне всё понравилось, - ответил Азер Алиев на вопрос об атмосфере в уфимском клубе. – Я думаю, сейчас мы исправим ситуацию ( в турнирной таблице), и всё будет хорошо.

Когда очередь к футболистам за автографами иссякла, пришло время для селфи. Во время фотосессии удалось пообщаться с Оливье Тиллем.

- Я родом из Люксембурга, мне 22 года, теперь я в «Уфе», первом профессиональном клубе в моей карьере, - рассказал о себе Оливье Тилль. – На этот момент не все так хорошо, как хотелось бы, но надеюсь в следующей игре мы сыграем лучше и зацепимся за очки.

- Вы женаты?

- Нет, но есть девушка, с которой я дружу.

- Я рад тому, что нахожусь в «Уфе», здесь хороший стадион, профессиональная команда, всё хорошо, - поделился он своими впечатлениями о клубе. – Все гораздо масштабнее, чем дома, но к этому можно привыкнуть. В команде мне помогают, с кем-то уже подружился.

- Что для вас значит футбол?

- Для меня это очень важная вещь, это моя жизнь, вся моя семья играет в футбол, и дедушка, и бабушка, и папа (он тренер), футбол для меня очень важен.

Мы спросили у каждого из футболистов, кто из мировых звезд является для них примером или чья игра их впечатляет больше всего. Здесь мнения разошлись: для Ловро Бизяка кумиром является Рональдиньо, Азера Алиева впечатляет игра Месси, а Оливье Тилль в качестве примера образцового футболиста назвал Дэвида Бэкхема.