Домовладельцы против Восточного выезда: На нашем месте построят «Уфимскую Рублевку»

В редакцию Медиакорсети обратились собственники садовых участков, расположенных неподалеку от строительства Восточного выезда из Уфы. Их земельные участки и строения правительство Башкирии постановило изъять «для государственных нужд», а точнее в целях строительства линейного объекта «Восточный выезд из города Уфы». Правительство республики по ходатайству Управления дорожного хозяйства РБ издало соответствующее распоряжение 06.08.2018 № 724-р . Под изъятие попадают 64 участка. Однако собственники земли и домов категорически не согласны с такой постановкой вопроса.

Кто кому мешает?

- Судя по проекту, размещенному в интернете, наши сады не попадают в территорию строительства дороги и развязки с выездами. Там до границ участков еще и лесной массив останется, я уж не говорю о санитарных нормах. Мы узнавали, что 50 метров при наличии лесополосы - это достаточное расстояния от стройки до жилых объектов. Тем более что речь идет о садах преимущественно сезонного (летнего) проживания, - сообщила обратившаяся в редакцию уфимка Светлана Мартыненко.

Садовый участок в СНТ «Заречное» принадлежит ее пожилой маме Валентине Александровне Ивановой, которой в силу возраста не по силам отстаивать свои права. Светлана, которая тоже вложила немало средств в строительство дома и благоустройство участка, решила самостоятельно прояснить ситуацию и пришла к весьма неожиданным выводам.

- Я ездила по дорогам за городом, специально обращала внимание, как близко они расположены от построенных транспортных развязок. Тому яркий пример - дорога в аэропорт. Вдоль нее по обе стороны стоят и никому не мешают дома: с одной стороны дачников, с другой - жилой посёлок Аэропорт, там расстояние не больше 50 метров от дороги, - излагает свою точку зрения Светлана.

Не только она, но и другие владельцы участков считают, что за их счет кто-то «там наверху» намеревается провернуть аферу с землей.

- Эти земли сейчас представляют особую ценность и их изъятие сулит немалые деньги, - уверена Светлана Мартыненко. – Мы располагаем информацией, что после окончания строительства Восточного выезда там хотят начать строить «Уфимскую рублевку», продажа участков там, разумеется, может принесли кому-то большие доходы. И ради этого теперь хотят выселить нас под благовидным предлогом.

Если вспомнить, что проезд по будущей дороге будет платным, то доводы садоводов вовсе не кажутся далекими от истины. Кто из граждан среднего достатка сможет себе позволить кататься по этой дороге за 300 рублей (150 руб х 2 – то есть в оба конца) в сутки?

Закон и рынок

Светлана Мартыненко по профессии аудитор, поэтому она подошла к вопросу со всей присущей ее специальности скрупулезностью.

- Я почитала Земельный кодекс, по нему мы имеем только право на компенсацию рыночной стоимости изымаемого имущества, а все остальные права принадлежат организации, заявившей ходатайство на изъятие земель. Наши участки находятся в частной собственности, на этих участках зарегистрированных 39 объектов недвижимости. Есть и постройки, а также недостроенные объекты, которые не прошли ещё регистрации. Их рыночная стоимость будет такая, что на неё, допустим, такой дом, как у нашей семьи, не возвести. А сколько здоровья и сил положено на строительство, так до этого и ни кому дела нет.

По словам Светланы, подозрения на наличие афёры у нее возникли еще и после общения с навестившей их участок оценщицей. На просьбу показать договор, на основании которого она проводит оценку, женщина ответила, что он еще не заключен. Соответственно, законных прав проводить оценку у нее не было.

- Появление такого рода оценщиков уже свидетельствует о том, что они действуют в чьих-то интересах и, значит, заведомо настроены оценивать землю по минимальным ценам. Получается, что оценщик приступил к работе без участия в торгах, соответственно, между заказчиком и оценщиком существуют доверительные отношения. В таком случае о независимой оценке уже не может быть и речи, - заявила автор обращения в редакцию. – Оценщица сообщила нам, что стоимость построек будет оцениваться по аналогичным домам, выставленным например, на продажу на сайте типа Авито, а ведь там люди нередко продают по принципу «лишь бы взяли». Да и где они возьмут там дом, аналогичный нашему, если я, например, свой дом строила по индивидуальному проекту и материалы выбирала, не абы какие, а для себя, своей семьи - лучшие, экологически чистые.

Люди недоумевают: если было давно известно, что данная земля будет использована под строительство, почему ее позволили приватизировать?

- Если бы мы знали, что эту землю у нас отберут, мы бы ни копейки в неё не вложили, ну и здоровье и силы туда не зарыли бы, - возмущены собственники.

Кстати, есть у землевладельцев и свое мнение по поводу самого Восточного выезда.

- На наш взгляд, было бы намного целесообразнее, как с экономической, так и с социальной точек зрения, чтобы Восточный выезд прошел через Шакшу. Строительство дороги в этом направлении также могло бы обеспечить выезд на трассу М5, а главное - помогло бы жителям этого дальнего района нашей столицы за 15-20 минут добираться до центра города. Восстановили бы и социальную справедливость, ведь туда сейчас переселяются многие люди, которых выселяют из ветхих домов в центре города. Жители этого района на дорогу в центр тратят до полутора часов, а в час-пик и того больше. Даже при том, что этот выезд должен стать платным, можно было бы для жителей Шакши (по прописке) сделать льготный проезд, а ещё лучше вообще - бесплатный. В конце концов, у нас же чиновники не устают повторять, что забота о гражданах и их благополучии - это первостепенная задача, - говорят авторы обращения в редакцию.

Медиакорсеть надеется получить официальные разъяснения по поводу сложившейся ситуации у Управления дорожного хозяйства и Министерства земельных и имущественных отношений республики.

А прецедент-то есть!

Пока чиновники будут готовить свои аргументы, уместно будет вспомнить историю полуторагодовой давности – как сносили дом, оказавшийся в зоне строительства Затонского моста.

Напомним, Виталий Миронов (кстати, известный предприниматель и вовсе не бедный человек) получил 56 миллионов рублей за снос этого дома. Как рассказал позднее в соцсетях его адвокат Илья Нурисламов, изначально в суде недвижимость Миронова оценили даже ниже, чем администрация города – всего в 18 миллионов. По результатам повторной экспертизы сумма выросла до 74 миллионов рублей. Администрация нашла в документе, по словам адвоката, «описки», и потребовала оценку в третий раз. Итоговая сумма составила 28 миллионов рублей. К тому времени до сдачи моста оставалось два месяца. Однако защита нашла несколько нарушений процессуального характера. Они позволяли оставить иск без рассмотрения, а сдача моста в этом случае отодвигалась на срок от шести месяцев до двух лет. Но всё разрешилось наилучшим для всех образом: представитель администрации в суде передал условия Миронова и аргументы своему начальству, а суд в итоге утвердил мировое соглашение. Семья Мироновых вовремя получила деньги - 56 миллионов рублей.

Судя по всему, на месте строительства Восточного выезда может возникнуть еще один подобный прецедент.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

Для справки