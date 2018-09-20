Гора или Завод: В Уфе прошел "круглый стол" по Тратау

Гора или Завод: В Уфе прошел "круглый стол" по ТратауВидео
Вчера, 12:56Рустэм Башкирцев
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В редакции "Комсомольской правды" прошло обсуждение сырьевой проблемы БСК.
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Сюжеты: Видео
Обсуждение началось сегодня в 11.00. На него пришли представители БСК, предлагающие снять с Тратау охранный статус, сторонники сохранения Тратау, журналисты, блогеры, общественники. Дискуссия была жаркой, она длилась более трех часов.
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