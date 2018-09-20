Отмена выборов в Приморье: Как это повлияет на Башкирию

Медикорсеть решила опросить политологов о последствиях признания недействительными выборов губернатора Приморского края.
Сегодня, 20 сентября, избирательная комиссия Приморского края приняла решение признать недействительными итоги второго тура выборов главы региона. Такое решение было продиктовано многочисленными нарушениями, которые теперь не позволяют достоверно установить волю избирателя.
Вообще в истории России такие решения принимались крайне редко. Последний раз такое случилось аж девять лет назад, когда были отменены выборы мэра в дагестанском Дербенте (11 октября 2009 года). Мы решили спросить у экспертов, что могут означать для Башкирии события в Приморском крае. Учитывая, что в 2019 году пройдут выборы главы республики, этот вопрос не праздный.
Дмитрий Михайличенко: Многое будет зависеть от решения Рустэма Хамитова
- Выборы в Приморье показали ряд важных моментов: рейтинг (впрочем, пошатнувшийся) В. Путина и его поддержка - это никакая не гарантия победы провластных кандидатов, - считает политолог Дмитрий Михайличенко. - Симптоматичные вторые туры в Приморье, Владимирской области и Хакасии - это явное свидетельство того, что власть стремительно теряет свою поддержку у населения. Подчеркну, стремительно.
Понятно, что все это электоральные истории наложились на неблагоприятный фон в виде пенсионной реформы. Поскольку экономика нашей страны уверенно "лежит" на дне, ситуация будет только ухудшаться в ближайшие годы.
На мой взгляд, проекция нынешних событий в Приморье Башкирия уже проходила, например, в 2003 году. Что же касается возможности второго тура на выборах руководителя республики в 2019 году, то он, безусловно, возможен если Рустэм Хамитов не будет участвовать в выборах. Однако, по моей информации, глава Башкирии собирается участвовать в выборах 2019 года, и в этом случае он, скорее всего, будет явным фаворитом
Дмитрий Казанцев: Хамитову пока нет реальной альтернативы
- В отличие от и.о губернатора Приморского края Андрея Тарасенко глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов сумел изначально укрепить свои аппаратные позиции в регионе, существенно повысив уровень открытости республиканских властей, - говорит политолог Дмитрий Казанцев. - В значительной мере это сказалось на уровне его общественной поддержки, с учетом которой он участвовал в досрочных региональных выборах и победил с результатом – более 81 процента голосов при 74,88 % явке избирателей в 2014 году.
Во многом хорошая продуктивность работы нынешнего главы республики отражается в разрезе федеральных экспертных рейтингов, в большинстве из которых Хамитов располагается в первой двадцатке среди глав субъектов РФ по уровню влияния и эффективности деятельности. Соответственно по исследованиям АПЭК, он входит в число руководителей регионов страны с очень сильным влиянием, а по недавнему опросу ВЦИОМ рейтинг доверия жителей Башкирии к главе республики составляет 62%.
При этом кроме различных информационных вбросов и слухов в некоторых СМИ о будущих претендентах на пост главы Башкирии в 2019 году, пока нет ни одного реального заявления от тех или иных российских или региональных политиков, желающих побороться в следующем году за симпатии населения республики.
Алексей Трегубов: Пора привыкать к диалогу с избирателем
- Отмена аж губернаторских выборов под натиском воодушевленных «красных» — пока только первая ласточка вытеснения политтехнологий политикой, - считает политолог Алексей Трегубов.
- Непопулярную, но неизбежную демографически пенсионную реформу нашему иждивенчески настроенному обществу нужно переваривать, снимая интоксикацию: коммунисты тут как раз поработали «печенью алкоголика» и поэтому кое-где раздулись. Реформа тяжелая, «антисоциалистическая» не хуже 122-го закона и реформы ЖКХ, потому её канализируют разными способами: и Путин поделился своим весенним суперрейтингом, и «Единая Россия» приняла на себя удар, и КПРФ дали возможность проявить себя.
На то и есть политика, чтобы выражать коллективные чувства, особенно неприятные. Но кроме объективных политических причин, по моим данным, полученных от технологов, в конкретной кампании была и вполне конкретная слабость штабов, привыкших к командно-административной чрезвычайщине, что привело к целому пучку проблем.
В региональных кампаниях этой осени замечен такой феномен: избиратели могут проголосовать за кандидата-единоросса, но против партии власти, в отместку за непопулярную реформу.
В условиях очевидного мандата, выданного АП РФ системной оппозиции и партиям на защиту своих результатов, растущей доли КОИБов, повышается роль простых, честных политических технологий, в основе которых - прямой, часто трудный диалог с избирателем.
Рустем Ахмадинуров: Это новые шансы для оппозиции
Депутат Госсобрания Башкирии пятого созыва Рустем Ахмадинуров увидел в приморских событиях новые возможности для оппозиции.
- Ситуация в Приморье позволяет сделать два вывода, - считает Рустем Ахмадинуров. - Первое - установка Кремля на электоральную (а не административную) победу в выборах в регионах реально действует и значит будущему Главе Башкирии нужно иметь рейтинг доверия не менее 50% процентов.
Второе, предстоящие выборы - это новый шанс для оппозиции, в Башкирии это прежде всего для кандидата от КПРФ. Пенсионная реформа, санкционная политика, рост цен и так далее - все это создает хорошие предпосылки для оппозиционных кандидатов.
Думаю, если пойти на такие конкурентные выборы решится действующий Глава Башкирии, то с учетом вышеуказанных факторов, возраста, накопленных проблем и груза невыполненных обещаний, результат становится малопредсказуем. С другой стороны, с учетом достаточно стабильной ситуации в республике и готовности населения поддержать кандидата от власти кандидатура федерального центра будет иметь несомненные преимущества.