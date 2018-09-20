Действительно горячо: за круглым столом встретились представители БСК и активисты

Сегодня в конференц-зале издания «КП-Уфа» представители «Башкирской содовой компании», сторонники их точки зрения на сырьевую проблему БСК, а также защитники Торатау и журналисты, придерживающиеся нейтралитета, встретились в формате круглого стола, чтобы выслушать аргументы обеих сторон.

Вместо положенного тайминга в два часа мероприятие закончилось только спустя три с половиной. За это время со стороны общественников, защищающих сохранность горы Торатау, прозвучали семь основных тезисов. Медиакорсеть приводит их вместе с ответами на них, данными представителями БСК.

О статусе горы

Основной аргумент сторонников сохранения Торатау - это законный статус охраняемого памятника природы с 1965 года. С этим сложно поспорить, но, по словам руководителя заместителя директора БСК Марины Бортовой, есть порядка 20 прецедентов снятия такого статуса именно в Башкирии и 388 - в Поволжье. А значит, технически снятие статуса возможно. Более того, она показала документ от 2015 года, из которого следует, что минприроды России уже согласовало такое решение, но по не оглашаемым причинам охранный статус с горы тогда не сняли.

Процедура снятия охранного статуса такова, готовится нормативный акт правительством республики, он согласовывается с министерством природы России и после этого принимается.

Об экологии

БСК занимает второе место в Башкирии по объему выбросов загрязняющих веществ - таковы данные минэкологии РБ, заявили защитники Торатау. И сделали вывод о неэкологичности предприятия.

Между тем, ежегодно БСК вкладывает в модернизацию предприятия по миллиарду рублей, и все сбросы предприятия соответствуют нормам экологического законодательства. БСК производит отходы 4 класса опасности, всего их 5 (5 считается безвредным). То есть тезис о неэкологичности предприятия не выдерживает критики.

Есть ли альтернатива Торатау

Это самый важный пункт разговора. Защитники сохранения Торатау в ходе беседы неоднократно упоминали, что категорически против закрытия завода, а их задача - сохранить гору. И это, по мнению общественников, возможно благодаря модернизации производства.

При этом представители БСК предоставили результаты исследований, согласно которым ни одно из обсуждаемых ранее месторождений: Пугачевское, Гумеровское, Куштау и другие для масштабного и качественного производства соды не подходят. Есть авторитетные заключения на этот счет: от Башнедр, Роснедр, Санкт-Петербургского горного института.

- Исследования Куштау проводились в 2006-2008 годах, после - в 2016-2017 годах. Гумеровское и Пугачевское мы также проверяли, но ни одно из них не соответствует требованиям, - напомнила Марина Бортова. - Альтернативы Торатау нет.

- Если мы не сможем разработать Торатау, то завод закроется, - подчеркнула она. - Никакие альтернативные методы не подходят, у нас и так самое современное оборудование, на модернизацию которого мы тратим порядка миллиарда в год.

О кредитах БСК

Следующей темой обсуждения стала выдача «Содой» двух кредитов другим организациям («Сиена» и «Бугульминский электронасосный завод») на общую сумму порядка 3,5 млрд рублей.

Эта тема, по мнению представителей БСК, вообще не имеет отношения к сырьевой проблеме. Выдали кредиты поставщикам оборудования, чтобы поддержать их и не прерывать поставки оборудования на БСК.

- Это наши поставщики, мы их поддерживаем, - ответила Марина Бортова. - Мы ранее выдавали займы, выдаем их и сейчас.

Экспертное сообщество против разработки горы?

- Ученые УНЦ РАН, а также специалисты Русского географического сообщества выступают против разрушения Торатау, - сказал Станислав Сырыгин, советник мэра Уфы по взаимодействию с общественными организациями.

- Какие эксперты против? Роснедра России, Санкт-Петербургский Горный университет - главный вуз по геологии у нас, - ответила Марина Бортова. - Они дали вывод, что единственный вариант для обеспечения содового производства - это Торатау.

А что будет через 50 лет?

- К проблеме поиска ресурсов придется вернуться через 10-15, пусть даже и 50 лет - уверен Станислав Сырыгин. - В долгосрочной перспективе важнее разработать альтернативный путь производства соды, потому что если не мы, то наши дети и внуки столкнутся с этой проблемой. - Мне стыдно, что в свое время мой дедушка, наши предки не подняли этот вопрос, когда разрабатывали Шахтау. Мы не должны допустить таких ошибок.

- Разработка - единственное возможное решение, - возразила Марина Бортова. - В свою очередь мы вносим свой вклад в долгосрочное развитие Стерлитамака и готовы помогать Ишимбайскому району. Мы уже вложили порядка 1,24 млрд руб в благотворительность (с 2013 по 2018 годы) и развитие Стерлитамака, и готовы впредь делать это. Кроме того, мы подготовили проект «Шах-Тау» с зоной для пикников, обзорным мостом, водными аттракционами для всей семьи, кинотеатром и многое другое.

- Мы удвоим вложения, чтобы жителям Ишимбайского района, тех сел, которые рядом с Торатау (самое близкое - в 3,5 км), стало комфортнее жить, - добавила она. - Они также будут включены в программу благотворительной помощи, которая сейчас оказывается Стерлитамаку.

И надо сказать, что за 50 лет многое может измениться. А сейчас речь идет о сегодняшней ситуации на предприятии. Если не принимать никаких мер, то Стерлитамак может лишиться одного из градообразующих предприятий, и город может постигнуть судьба американского Детройта, ставшего банкротом после закрытия автомобильных производств.

Сейчас, например, 8 тысяч бывших сотрудников БСК, пенсионеры получают в виде различных мер социальной поддержки помощь на 465 миллионов рублей (за пять лет).

О туристическом потенциале горы

Автор бренда Terra Bashkiria, создатель студии Paradoxbox Ильшат Байбурин выдвинул свою точку зрения на сложившуюся ситуацию:

- Почему бы не сделать необходимую инфраструктуру, и тогда Торатау станет точкой притяжения жителей и гостей республики. Это неисчерпаемый источник денег для нашего бюджета, неиссякаемый. Разрабатывать гору нельзя.

На этот аргумент нашелся другой ответ. Если сравнить Гумеровское месторождение с Торатау, то по своей красоте оно не уступает и уже привлекает к себе туристов. Реликтовые растения-эндемики растут и на Гумеровском месторождении в изобилии. А все ценности горы Торатау БСК готово сохранить: краснокнижные растения пересадить, а археологические реликты - передать в музей, где они будут доступны для всеобщего обозрения и для туристов в том числе.

Вместо выводов

Каждая из сторон, очевидно, осталась при своем мнении, но прошедшее мероприятие стало своего рода маркером, проводящим черту «до» и «после». Если до сегодняшнего дня сторонники сохранения Торатау были заметны только в соцсетях, теперь их мнение прозвучало в прямом эфире в Youtube в присутствии журналистов. Несмотря на то, что в этот раз, сторонники БСК де-факто были в галстуках, метафорически они их сняли и отвечали даже на повторяющиеся вопросы терпеливо и подробно.