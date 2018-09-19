В Башкирии жителя Чишмов осудили на 10 лет за нападение на главу района и его брата

В суде установлено, что в ноябре прошлого года мужчина запер в гараже главу Чишминского сельсовета Ильгиза Уразметова, которого пригласил под предлогом демонстрации самодельного изобретения – печи-паровоза.

Из материалов дела следует, что потом он наставил на чиновника револьвер системы «Наган» и надел на его шею удушающий механизм из троса, замаскировав его шарфом. Все происходящее Мухаметзянов записывал на камеру.

Затем он закрепил на поясе Ильгиза Уразметова макет взрывного устройства и отправился вместе с ним в дом его брата – главы Чишминского района Флюра Уразметова, где, угрожая оружием, потребовал 6 миллионов рублей.

- При этом для создания видимости наличия сообщников злоумышленник нанял неосведомлённого о преступных планах таксиста, который следовал за его автомобилем на расстоянии, - сообщили в прокуратуре Башкирии. - Чиновникам нападавший сообщил, что в такси находятся его подельники.

В тот же день глава района собрал у знакомых свыше одного миллиона рублей и передал деньги Мухаметзянову, а на следующие сутки – еще 1,7 млн рублей.

- После этого обвиняемый отпустил потерпевших, под угрозой расправы запретив им обращаться в полицию, - сообщили в прокуратуре. - Спустя несколько дней чиновники сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, сотрудники которых задержали фигуранта уголовного дела и изъяли у него часть похищенной суммы. Остаток денежных средств был обнаружен у односельчанина, который получил их от злоумышленника в счет оплаты долга.

Подсудимый частично признал вину в совершении преступления. По его версии, он пригласил главу района для разговора о проблемах, в том числе о плохой дороге, которую ему пришлось отсыпать щебенкой за свой счет. По словам Мухаметзянова, он вел видеозапись разговоров в гараже, и на записи есть некоторые признания чиновников, которые могли бы пролить свет на существо дела.