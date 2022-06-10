Закрытие Макдональдса в Уфе, последствия проливных дождей и объединение вузов

Макдоналдс в Уфе и в Башкирии больше не откроют. После неоднократных заявлений о приостановке работы или же об уходе с российского рынка ресторана быстрого питания Макдональдс окончательно ушел из России. По инсайдерским данным рестораны фастфуда откроются под новым названием и под новым логотипом приблизительно через неделю.