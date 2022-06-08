Водопады и затопленные огороды: как июньский ливень превратил Башкирию в Венецию

Текущая неделя в Башкирии пройдет под властью циклона с Каспийского моря, по данным синоптиков Башгидрометцентра, жителей ждут проливные дожди, похолодание, грозы, не исключается и возможность града.
Так, вчера, 7 июня, жители некоторых районов Башкирии смогли ощутить на себе непогоду — из-за проливного дождя несколько деревень оказались затоплены. Соответствующими кадрами делились местные жители в соцсетях, выражая беспокойство за собственное имущество и будущий урожай — грядки полностью оказались под водой.
Наиболее тяжелая ситуация была в деревнях Алексеевка и Аитово Бижбулякского района Башкирии.
Так, в Аитово в результате проливного дождя полностью затопило придомовой участок и огород.
Тем временем улицы в деревне Алексеевка временно превратились в реки с бурным течением и даже водопадами. Своя Венеция в небольшой башкирской деревне, однако омрачает картину то, что течением воду принесло прямо на придомовую территорию — и здесь под водой оказались грядки с урожаем. Так, обеспокоенный голос автора видео сообщает, что «ничего не останется в огороде».
Отметим, что на следующий день после наводнения в МЧС по Башкирии сообщили, что из затопленных после ливня деревень в Бижбулякском районе вода ушла. Однако, как скоро просохнет земля, учитывая прохладную и пасмурную погоду на оставшуюся неделю, остается только гадать.
Похожая ситуация произошла и на территории Давлеканово. Местная жительница Екатерина А. пишет, что земля в огороде «воду уже не впитывает», и вода «стоит в лунках». Вопрос с поливом, безусловно, решен на ближайшее время, однако женщина обеспокоена тем, что земля из-за холодной погоды может сгнить.
В самом городе также не обошлось без затоплений — под водой оказалась проезжая часть. Местные жители в социальных сетях сравнивают последствия проливного дождя с половодьем.
— Как во время большого половодья, — пишет Светлана Г.
— Переживали, что весной воды не было, — Сергей Е.
Затопило дорогу и в деревне Узытамак Чишминском районе Башкирии. Так, затоплена проезжая часть здесь на самом мосту и под ним.
— Дорожники только недавно сделали все ливневки. Но погода решила по-другому, — пишет автор фотографии.
Тем временем жители Демского района Уфы сообщают о появлении моря на проезжей части по улице Рашита Нигмати в микрорайоне «Серебряный ручей». На кадрах видно, как машины практически плывут по дороге — вода достигла высоты колес автомобилей.
Кроме того, от порывов ветра поперек тротуара упало дерево. Как сообщает администрация Демского района, обошлось без пострадавших.
Так, по данным синоптиков, в ближайшие три дня в Башкирии все также ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Сегодня, 8 июня, в отдельных районах республики днем возможен град. Ветер умеренный, однако местами порывы до сильного. Между тем температура воздуха днем будет постепенно подниматься, в частности, 10 июня столбик термометра поднимется до +22 градусов.