УГАТУ и БашГУ завершили объединение в Уфимский университет науки и технологий в Уфе

Чтобы два вуза окончательно «слились» остался лишь шаг от учредителя — федерального министерства науки, сообщил в телеэфире «Честно говоря» на телеканале БСТ и. о. ректора БашГУ Захаров 9 июня.

Башкирский государственный университет и Уфимский государственный авиационный технический университет находятся буквально в шаге от слияния в один вуз. Новое высшее учебное заведение по сообщению властей от 18 августа 2021 года будет называться УУНТ — Уфимский университет науки и технологий. О том, что оба вуза завершили необходимые для объединения процедуры и ждут лишь окончательных действий от учредителя, которым является федеральное министерство науки и высшего образования, в эфире телепрограммы «Честно говоря» на канале БСТ заявил исполняющий обязанности ректора Башгосуниверситета Вадим Захаров. Напомним, об объединении двух вузов один в Уфе шли горячие дискуссии, однако все же было принято решение об объединении. В итоговой годовой пресс-конференции и слиянии вузов высказался Радий Хабиров, где и заявил, что объединённый университет создается «не для того, чтобы что-то убить или сделать хуже», а для того, чтобы сделать «на порядок выше». После нового года же, в январе 2022 года на еще не объединенный университет власти республики уже выделили средства, соответствующий указ о выделении 200 миллионов рублей на гранты студентам УГНТУ и будущего УУНТ, которые будут являться участниками Евразийского научно-образовательного центра.

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