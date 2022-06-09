Получившая право выкупить дом Бухартовских в Уфе фирма отказалась подписывать договор

Получившая право выкупить дом Бухартовских в Уфе фирма отказалась подписывать договор
Получившая право выкупить дом Бухартовских в Уфе фирма отказалась подписывать договор
Вчера, 16:19ОбществоНаталья БалыковаФото: 1MediaInvest
Аукцион выиграло местное ООО «Стром». По его условиям, компания должна была реконструировать особняк. Однако теперь его будущее под вопросом. Об этом Mkset сообщил информированный источник.

Фирма предложила заплатить за памятник архитектуры 5,7 млн рублей и должна была завершить восстановительные работы до декабря 2023 года. По словам собеседника Mkset, мэрия может попытаться обязать компанию заключить договор через суд, но разбирательство займет значительное время.

Особняк дворян Бухартовских расположен в историческом центре Уфы, на Аксакова. Здание возведено в 1890-х годах, является памятником архитектуры.

В 2019 особняк уже пытались продать на торгах, но покупателей не нашлось. Весной 2020 года деревянный дом загорелся, пламя разгорелось на кровле, в результате она обрушилась. В апреле глава Башкирии Радий Хабиров публично заявил, что участок под домом не отдадут под застройку, а сам объект культурного наследия будет восстановлен.

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